Lula, Cabral e Paes prestam homenagens a Evandro Teixeira

Publicado em 05/11/2024 às 14:34

Alterado em 05/11/2024 às 14:36

Por Marcelo Macedo Soares - Nomes da política fluminense e nacional, todos registrados pelas lentes de Evandro Teixeira, renderam homenagens ao fotógrafo, um dos maiores nomes do fotojornalismo mundial, que morreu ontem, no Rio, aos 88 anos. Nomes como o presidente Lula, o ex-governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes fizeram questão de exaltar o trabalho de Evandro.

O presidente Lula emitiu uma nota de pesar, ressaltando a carreira de Evandro Teixeira e seu legado.

“O Brasil perde hoje Evandro Teixeira, referência no fotojornalismo do nosso país e do mundo. Com mais de 70 anos de carreira, Evandro registrou momentos históricos como o período da ditadura militar no Brasil. É de sua autoria uma das fotos mais emblemáticas desse período: a Tomada do Forte de Copacabana, de 1964. Evandro deixa um acervo de mais de 150 mil fotos, com imagens que fazem parte da história do Brasil. Cobriu posses presidenciais, registrou a fome, a pobreza, esportes, personalidades e a cultura do nosso país. Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Evandro Teixeira”, escreveu o presidente.

Eduardo Paes, prefeito reeleito do Rio, postou uma série de fotos de encontros com Evandro Teixeira em momentos distintos. Para Paes, Evandro foi mais do que um fotojornalista, era um artista.

“O Brasil perdeu uma das pessoas que ajudaram a contar a história de nosso país através das lentes de uma câmera fotográfica. Evandro Teixeira foi mais que um fotojornalista, foi um verdadeiro artista naquilo que se propôs a fazer: imortalizar através de retratos acontecimentos que marcaram gerações. Meus sentimentos aos amigos e familiares e que Deus conforte seus corações”, ressaltou.





O ex-governador Sérgio Cabral também fez questão de prestar sua homenagem ao fotógrafo, de quem era amigo antes mesmo da política. Cabral lembrou que Evandro estava presente nos dias em que seus pais se conheceram.

“Querido Evandro, descanse em paz. Sua contribuição ao fotojornalismo e à democracia são legados inestimáveis. Evandro Teixeira é amigo de nossa família há mais de 6 décadas. Cobriu toda minha vida pública e nem nos piores momentos me abandonou, como amigo. Estava com meu velho pai no dia em que conheceu minha mãe”, lembrou o ex-governador.