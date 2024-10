Advogado denuncia deboche mórbido de Rosangela Moro logo após Lula sofrer acidente doméstico

Roberto Bertholdo comentou a postagem que trata com deboche mórbido o acidente doméstico sofrido pelo presidente Lula

Publicado em 21/10/2024 às 17:11

A deputada federal Rosângela Moro decidiu tratar com deboche mórbido o acidente doméstico sofrido pelo presidente Lula neste sábado (19), que precisou ser levado ao hospital para avaliação médica e encontra-se, neste momento, fora de qualquer perigo.

Em sua conta no Instagram, ela postou um vídeo com imagens do presidente e uma música de fundo que diz em um trecho: “o seu barco está afundando”.

Na postagem, vários seguidores pegaram a indireta: "Já morreu?" indagou uma bolsonarista.



O advogado Roberto Bertholdo Foto: reprodução/Youtube

O advogado Roberto Bertholdo comentou a postagem: “Há pouco vi você celebrando a recuperação de sua mãe, de 89 anos, após ter um AVC. Horas depois, mesmo sabendo do acidente doméstico que levou Lula ao hospital, você desdenha dele. Eu fiz uma promessa e ainda irei cumprir. Encontrá-la em uma fila de penitenciária para visitar o seu marido [Sergio Moro], devidamente preso pelos crimes que cometeu. Isso, se você for visitá-lo, oportunista que é, bem que você poderá abandoná-lo”, disse.

Lula sofreu um acidente doméstico neste sábado (19) e precisou ser levado ao hospital para avaliação médica. Segundo boletim do Hospital Sírio-Libanês, o presidente sofreu uma queda em casa e teve um ferimento leve na nuca. Apesar de não haver gravidade no quadro, os médicos recomendaram repouso e a viagem programada para a cúpula do Brics foi cancelada.

O Palácio do Planalto emitiu nota reforçando o cancelamento da viagem internacional, por orientação médica, e informou que Lula participará da reunião por videoconferência. "O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", diz a nota oficial.