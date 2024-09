Cadeirada: vídeo de outro ângulo mostra bastidores da agressão de Datena a Marçal

Confira cenas do antes, durante e depois da cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal que não foram exibidas pela TV Cultura

Publicado em 16/09/2024 às 07:41

O apresentador Datena, candidato a prefeito de SP, agride seu concorrente Pablo Marçal com cadeirada durante debate da TV Cultura Foto: reprodução de vídeo

Por Ivan Longo - Um vídeo gravado por um integrante da plateia do debate da TV Cultura entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, na noite deste domingo (15), mostra cenas da agressão de José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB) que não foram exibidas pela emissora.

Datena agrediu Marçal com uma cadeirada após citar acusações de assédio contra o apresentador, que teriam levado à morte de sua sogra, e de chamar o candidato do PSDB de "arregão". Após a agressão, Datena foi expulso do debate, Marçal foi internado em um hospital e o programa foi retomado.

No vídeo de bastidores, é possível ver a irritação de Datena pouco antes de pegar uma cadeira e partir para cima de Marçal. As imagens mostram, ainda, outros candidatos, como Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), tentando conter o apresentador segundos após a agressão. O registro revela, ainda, a troca de xingamentos entre Datena e Marçal depois da cadeirada, bem como a movimentação dos candidatos, assessores e equipe da TV Cultura logo após a cadeirada.





Entenda o que aconteceu

Apesar das regras mais rígidas, o debate da TV Cultura entre os candidatos a prefeito de São Paulo, na noite deste domingo (15), esquentou quando José Luiz Datena (PSDB) perdeu a paciência com Pablo Marçal (PRTB) e partiu pra cima do ex-coach. O jornalista quebrou uma cadeira no rival.

O mediador, Leão Serva, chamou logo os comerciais. Em seguida, quando retornou a transmissão, o jornalista informou que, de acordo com o regulamento, Datena tinha sido expulso do debate. Marçal, por sua vez, pediu para deixar o local para buscar atendimento por causa da cadeirada.

“O Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, provocou Marçal. Na sequência, Datena foi pra cima do coach com a cadeira. Veja o vídeo abaixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mo?nica Bergamo (@monica_bergamo)





A briga entre os dois é antiga. O endurecimento das regras se deu em razão do clima de guerra instalado na campanha e da tensão com a participação de Marçal, que usa a estratégia de desestabilizar emocionalmente os adversários com provocações e acusações infundadas.

Após acusar Boulos de ser usuário de drogas no primeiro debate e mostrar uma carteira de trabalho para provocá-lo, o ex-coach provocou Datena no debate da TV Gazeta.