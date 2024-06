Autor do PL do Estupro se envolveu em acidente que matou idosa. Não houve investigação

Sóstenes Cavalcante teria causado uma colisão no trânsito, em 2022. BO foi retificado, segundo PRF

Publicado em 29/06/2024 às 09:51

Alterado em 29/06/2024 às 09:54

Amanda Audi - Autor do Projeto de Lei 1.904/2024, conhecido como “PL do Estupro”, que equipara o aborto após 22 semanas a homicídio, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) envolveu-se em um acidente de trânsito em 2022 que resultou na morte de uma idosa. Nunca houve investigação sobre o acidente.

A Agência Pública teve acesso com exclusividade ao boletim de ocorrência registrado (BO) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no qual consta que o deputado passou direto num cruzamento onde deveria parar. Apesar disso, não houve investigação ou processo sobre o acidente. Descobrimos também indícios de que o BO registrado pela PRF pode ter sido alterado.

O acidente ocorreu às 13h25 do dia 15 de junho de 2022, na BR-040, na cidade de Cristalina, em Goiás. Era uma quarta-feira, dia em que Sóstenes deveria ter participado das comissões de Educação e de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, além da sessão do plenário da Câmara dos Deputados. O parlamentar – que é pastor e uma das lideranças da bancada evangélica no Congresso Nacional – não registrou presença em nenhuma das reuniões e decidiu pegar a estrada para visitar parentes em uma cidade do interior de Goiás. Sóstenes estava dirigindo um Toyota Corolla alugado – cujo aluguel custou R$ 4,5 mil à Câmara naquele mês.

Na altura do quilômetro 92, ele cruzou a rodovia para ingressar na estrada estadual GO-436. Foi nesse momento que o seu carro colidiu com outro veículo, um Mitsubishi ASX que trafegava no sentido contrário.

Dentro do carro estavam Irma Diniz da Cruz, de 81 anos, e duas filhas. Com problemas de saúde, a idosa estava no banco traseiro usando um tubo de oxigênio. Ela estava sendo levada de Paracatu, em Minas Gerais, para uma consulta em Brasília. Fotos do acidente mostram que o veículo em que a família viajava ficou destruído.

De acordo ainda com os dados do BO, as três ocupantes do veículo tiveram lesões e foram levadas em uma ambulância da PRF para uma unidade de saúde de Cristalina. Os machucados de Irma foram graves – e intensificados pelo tubo de oxigênio, que se chocou contra o seu corpo e pescoço. Ela foi transferida para a UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, e acabou falecendo 15 dias depois, em 30 de junho. O registro de óbito diz que houve morte encefálica e politraumatismo.

Sóstenes não teve nenhuma lesão, conforme ficou registrado no BO, e foi “liberado após os trâmites legais”.

O documento diz que o acidente foi causado por desrespeito à sinalização de trânsito por parte do deputado. “Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a desobediência a sinalização de trânsito por parte do condutor V1 [Sóstenes], placa R-1(Parada obrigatória), presente no local”, diz o texto.