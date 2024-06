Amigo de Robinho é preso em SP por condenação na Itália

Falco se apresentou à PF por caso de estupro em boate em Milão

Publicado em 08/06/2024 às 15:38

Alterado em 09/06/2024 às 10:03

Ricardo Rocha Falco, amigo do ex-jogador Robinho que também foi condenado a nove anos de prisão por estupro pela Justiça da Itália, se apresentou à Polícia Federal (PF) de São Paulo na noite dessa sexta-feira (7).

O mandado foi expedido após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar que ele cumpra a pena de nove anos de prisão no Brasil.

Falco foi condenado por estupro coletivo contra uma jovem albanesa, ocorrido em um clube noturno de Milão, na Itália, em 2013. A decisão definitiva do Tribunal de Cassação do país europeu foi anunciada em janeiro de 2022.



Nesta semana, a Corte brasileira rejeitou o pedido da defesa para que o réu aguardasse a tramitação do recurso em liberdade e expediu um mandato para que Falco, que mora em Santos, no litoral paulista, iniciasse o cumprimento da pena.



Para o relator do caso, ministro Francisco Falcão, o julgamento realizado no país europeu respeitou os ritos legais compatíveis com a legislação brasileira.



A defesa de Falco espera que, por motivos de segurança, ele seja transferido para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, onde Robinho está preso desde o dia 21 de março. (com Ansa)