Governo do RS alerta para novas enchentes nesta semana

Tragédia já provocou a morte de 145 pessoas

Publicado em 13/05/2024 às 08:52

Alterado em 13/05/2024 às 08:52

A catástrofe climática não dá trégua no Rio Grande do Sul, onde são esperadas fortes chuvas nesta semana que devem piorar a situação na capital Porto Alegre.

A previsão levou o governador Eduardo Leite (PSDB) a fazer um alerta sobre risco de novas enchentes.

"Não é hora de voltar para casa. Não é hora de estar em áreas de risco", declarou Leite no último domingo (12).



Segundo o vice-governador Gabriel Souza (MDB), em Porto Alegre, o lago Guaíba "deve passar dos cinco metros" e "o ápice dessa subida deve ocorrer entre terça (14) e quarta-feira (15)".



De acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba passou de 4,60 metros no sábado (11) para 4,65 metros no domingo e pode chegar a 5,5 metros nesta semana.



Até o momento, a pior tragédia climática da história gaúcha já deixou 145 mortos, 132 desaparecidos e 806 feridos. Além disso, mais de 600 mil pessoas estão fora de casa e mais de 2 milhões foram afetadas em 447 dos 497 municípios do estado.



Por sua vez, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), deve realizar uma reunião virtual nesta segunda (13) com Leite para tratar da renegociação da dívida do estado. (com Ansa)