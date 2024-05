Lira, Pacheco e Fachin defendem flexibilização de regras para facilitar o socorro ao RS

Em entrevista coletiva em Porto Alegre, representantes do Legislativo e do Judiciário defendem medidas excepcionais transitórias para acelerar o auxílio ao estado

Publicado em 06/05/2024 às 10:50

Alterado em 06/05/2024 às 10:50

Lula e sua comitiva durante reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda - Regimento Osório, em Porto Alegre Foto: Ricardo Stuckert

Representantes do Legislativo e do Judiciário que integraram a comitiva que acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua visita ao Rio Grande do Sul, nesSe domingo (5), para analisar os estragos causados pelas chuvas, defenderam a flexibilização de regras para facilitar o envio de ajuda ao estado.



O ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin defendeu a criação de um regime jurídico especial e transitório para o estado.

"Aqui estamos para manifestar, mais do que a nossa solidariedade, aqui estamos juntos, o Judiciário está junto com os demais Poderes da República e estará junto especialmente nessa perspectiva da adoção de um regime jurídico especial emergencial e transitório para a catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul", disse o ministro em coletiva a jornalistas em Porto Alegre.

No sábado (4), o presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso, atendeu a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e determinou a suspensão dos prazos processuais de ações em andamento no STF que envolvam municípios do Rio Grande do Sul. A medida tem validade até 10 de maio.



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que convocou para esta segunda-feira (6) uma reunião para discutir uma medida extraordinária para assegurar o auxílio financeiro ao estado.

"Temos a responsabilidade de discutir, nesta semana, um rumo para que a gente elabore uma medida totalmente extraordinária", disse Lira.



Pacheco, por sua vez, apontou a necessidade de "retirar da prateleira e da mesa a burocracia, a trava e as limitações para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução".



"Fizemos isso na pandemia com muita altivez no âmbito do Congresso Nacional, com proposta de emenda à Constituição que apelidamos de PEC da Guerra, com inúmeras medidas legislativas excepcionais", disse o senador. (com Sputnik Brasil)