Filho do prefeito de Belém morre aos 16 anos

Publicado em 20/04/2024 às 14:45

Alterado em 20/04/2024 às 21:18

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, comunicou nas redes sociais, neste sábado (20), que seu filho, Arthur Rodrigues (foto), de 16 anos, morreu em Joinville, em Santa Catarina, onde vivia com a mãe e passava por um tratamento de saúde. A causa da morte não foi divulgada.

"Neste momento de inexprimível dor, é com o coração partido que compartilhamos com todos os belenenses a perda de meu querido filho, Arthur. Ele era um jovem de 16 anos, cheio de luz e generosidade, e mesmo em seus últimos dias, nos deu lições de força e amorosidade", comunicou o prefeito.

Doação de órgãos

Edmilson informou ainda a intenção do filho de doar os órgãos. "Através da doação de seus órgãos, queremos mostrar sua essência amorosa, seu desejo de ajudar o próximo e seu sonho de justiça social", completou o prefeito, que agradeceu os apoios que recebeu nos últimos dias.

A postagem anunciando a morte do filho gerou diversos comentários de autoridades, entre eles, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se solidarizou com o político paraense. "Meus sentimentos a você e sua família, companheiro. Muita força nesse momento tão difícil", disse Lula.

Em nota, a prefeitura de Belém também lamentou a morte precoce. "Toda nossa solidariedade e nossa força à família enlutada", afirmou. O corpo de Arthur será velado em Joinville. (com Agência Brasil)