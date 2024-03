Em espetáculo da Via Sacra no DF, Marias lembram os próprios calvários

Emoção

Jesus estava lá. Aliás, era o planaltinense Rafael Moreira, de 27 anos. Ator amador, o rapaz diz que se emociona também com cada cena. Foi convidado no ano passado e se lembrou que, na comunidade, já tinha encenado o personagem quando era adolescente. "Estamos muito concentrados e ensaiamos bastante no último mês", disse com as marcas cênicas de sangue na boca e nos braços.

Perto de Jesus, Cristiano da Silva, de 42 anos, também estava pronto para a próxima cena. Lá ela era o ladrão Dimas, crucificado ao lado do protagonista. Na vida real, o motorista de frigorífico diz que queria orgulhar os filhos com o personagem. "Espero que as pessoas também se comovam com as minhas cenas". O sonho do novo ator é ir além da sétima série e melhorar a vida da família.

Sob o sol de Planaltina, outro homem com nome de santo vendia água porque está desempregado. Antonio Marle dos Santos, de 25 anos, mora no Vale do Amanhecer e nunca trabalhou com carteira de trabalho assinada. "Trabalho em obras, vendo comida… faço o que for preciso. Queria estudar para ser bombeiro civil". Enquanto isso, queria vender todo o produto que levou a tempo de assistir à Ressurreição. "Não tem quem não goste, né?". (com Agência Brasil)