Macron inaugura o Institut Pasteur de São Paulo

...

Publicado em 28/03/2024 às 15:55

Alterado em 28/03/2024 às 16:01

O presidente francês, Emmanuel Macron, inaugurou nessa quarta-feira (27) o Institut Pasteur de São Paulo. Como membro da Rede Pasteur, o instituto, fundado pelo Institut Pasteur e pela Universidade de São Paulo, realiza pesquisas de nível internacional na área de biologia da saúde para aprofundar a compreensão de doenças e seu impacto na saúde humana, especialmente no contexto das alterações climáticas.

A cerimônia de inauguração foi presidida por Paola Minoprio, diretora Executiva do Institut Pasteur de São Paulo, e reuniu uma delegação de alto nível, incluindo Yasmine Belkaid, presidente do Institut Pasteur e vice-presidente da Rede Pasteur; e Carlos Gilberto Carlotti Junior, Reitor da Universidade de São Paulo. Na sequência, o presidente da França visitou os laboratórios do instituto e conversou com pesquisadores, estudantes e autoridades brasileiras. A inauguração ocorreu apenas um ano depois de o Institut Pasteur de São Paulo, associação privada brasileira sem-fins lucrativos, ter seu estatuto social assinado.

A delegação presente na cerimônia também incluiu Vahan Agopyan, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; Marco Antonio Zago, presidente da Fapesp; Fernando Menezes, presidente do Conselho do Institut Pasteur de São Paulo; Stéphane Séjourné, ministro francês da Europa e de Assuntos Estrangeiros; Chrysoula Zacharopoulou, secretária de Estado do Ministro da Europa e de Assuntos Estrangeiros; Emmanuel Lenain, embaixador da França no Brasil; Sylvie Lemmet, embaixadora do Meio Ambiente do Ministério da Europa e de Assuntos Estrangeiros (MEAE); Yves Teyssier D' Orfeuil, cônsul geral da França em São Paulo; Rémi Rioux, CEO da AFD; Antoine Petit, presidente e CEO do CNRS; Valérie Verdier, presidente do Conselho e CEO do IRD; Elisabeth Claverie De Saint Martin, CEO do CIRAD; Catherine Lagneau, CEO do BRGM; Monique Barbut, presidente do WWF-França; Sophie Sidos, presidente do CCEF; Jean-Michel Blanquer, ex-ministro da Educação Nacional e Juventude (2017 a 2022); Laurent Linguet, presidente da Universidade da Guiana; Anaïs Fléchet, historiadora, professora da Universidade Paris-Saclay (UVSQ).

O Institut Pasteur de São Paulo é uma associação privada, sem fins lucrativos, fundada em 31 de março de 2023 pelo Institut Pasteur e pela Universidade de São Paulo, após acordo de colaboração estabelecido em 2017. Sediado na Universidade de São Paulo, no capital de São Paulo, em um terreno de 2.000 m² no campus universitário, o instituto abriga dezessete laboratórios, quatro dos quais com nível de biossegurança 3 (NB3/NBA3).



O Institut Pasteur de São Paulo é membro da Rede Pasteur, uma aliança com mais de 30 institutos que desempenha um papel crucial no enfrentamento dos desafios globais de saúde por meio da ciência, inovação e saúde pública. É o sexto membro da Rede Pasteur nas Américas e o segundo membro brasileiro, junto com a Fiocruz.

"Esta cerimônia marca o resultado de anos de colaboração dedicada com nossos estimados parceiros, incluindo a Universidade de São Paulo, a Fapesp, o Institut Pasteur e a Rede Pasteur. Representa um marco significativo não apenas para o nosso instituto, mas também para suas equipes talentosas, cujos esforços incansáveis transformaram nossa visão em realidade desde a sua inauguração em 2019. Com um compromisso inabalável, especialmente durante a pandemia da COVID-19, deixou uma marca na história de nossa instituição", disse Paola Minoprio.



“A visita do presidente Macron à USP para a inauguração formal do Institut Pasteur de São Paulo representa a importância internacional da iniciativa. Pesquisadores brasileiros e franceses compartilharão laboratórios, o que sem dúvida melhorará ainda mais a qualidade da pesquisa em doenças infecciosas na USP. Com base nos estudos desenvolvidos no instituto, certamente estaremos mais bem preparados para enfrentar futuras pandemias. A recente parceria com o CNRS, outra importante instituição de pesquisa francesa, também faz parte da política de internacionalização da USP”, declarou Carlos Gilberto Carlotti Junior, Reitor da Universidade de São Paulo (USP).

"Ao longo de sua história, o Institut Pasteur estabeleceu fortes vínculos com o Brasil. A inauguração do Institut Pasteur de São Paulo confirma nosso forte compromisso com nossos parceiros brasileiros, de trabalhar em uma estreita parceria para a saúde de todos, tanto local quanto internacionalmente. Agradeço a toda a equipe do Institut Pasteur de São Paulo, especialmente à Universidade de São Paulo e à FAPESP, por seu admirável trabalho na construção deste novo Instituto em um ritmo tão rápido. Hoje, para responder aos novos desafios globais, é essencial estudar o impacto das mudanças climáticas na saúde e as condições de surgimento de novos patógenos. A comunidade científica deve se comprometer com uma abordagem plural e coletiva, por meio da criação de instituições multidisciplinares e internacionais. A vocação do Institut Pasteur, em conjunto com a Rede Pasteur, englobando uma relação forte e de longo prazo que estabelecemos com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sempre foi a de apoiar essa dinâmica humanística e de compartilhamento a serviço da saúde das pessoas", destacou Yasmine Belkaid, Presidente do Institut Pasteur, membro da Rede Pasteur.

Pesquisa de classe mundial em Ciências Biológicas

O Institut Pasteur de São Paulo desenvolve pesquisas de nível mundial em Ciências Biológicas sobre doenças transmissíveis, não transmissíveis, emergentes, reemergentes, negligenciadas ou progressivas que causam respostas imunológicas complexas, produzem distúrbios do sistema nervoso e impactam a saúde pública humana e animal.



Possui seis equipes de pesquisa: Biologia Integrativa; Eco-epidemiologia, Diversidade e Evolução de Vírus Emergentes; Modelagem de Doenças do Sistema Nervoso; Processos Infecciosos de Tripanossomatídeos; Vacinologia; e Virologia Clínica e Molecular.



O Institut Pasteur de São Paulo, antiga Plataforma Científica Pasteur-USP criada em 2019, já teve publicado mais de 90 artigos científicos, incluindo pesquisas sobre a COVID-19 e a síndrome do Zika para esclarecer a patogênese desses vírus. Também desempenhou um papel crucial durante a pandemia de COVID-19, a exemplo do desenvolvimento e de testes de vários métodos de diagnóstico para a doença.



Os pesquisadores vinculados ao Institut Pasteur de São Paulo compartilham suas expertises, infraestrutura, equipamentos e abordagens de última geração com um único objetivo: fortalecer o desenvolvimento de iniciativas conjuntas, desenvolver métodos preventivos, diagnósticos, prognósticos e terapêuticos em relação às doenças estudadas, além de promover a inovação, a transferência de tecnologia, e compartilhar conhecimentos.