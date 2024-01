G20: Debate brasileiro sobre desigualdade encontra consenso

...

Representantes do Ministério da Fazenda brasileiro coordenaram a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Economia Global do G20, concluída na quinta-feira (18), em Brasília, em que a prioridade foi estabelecida para o debate sobre a desigualdade.

O Brasil exercerá a presidência do bloco até novembro deste ano.

A desigualdade é um tema "que tem grande receptividade, no sentido de que os países entendem isso como uma preocupação central. É uma preocupação importante, é uma preocupação justa, é uma preocupação que impacta diretamente na vida das pessoas", afirmou Keiti Gomes, coordenadora do GT pelo Ministério da Fazenda brasileiro.

Keiti explicou que o grande desafio do GT é que "todas aquelas reflexões, debates, aprendizados, possam construir um menu de políticas públicas a partir da experiência de cada país.

É uma oportunidade única e o Brasil está colocando isso, e isso é transformador da sociedade".

A representante do Ministério da Fazenda afirmou que as propostas apresentadas pelo Brasil foram bem recebidas pelos outros países e lembrou que as próximas reuniões do grupo ocorrerão em março, junho e setembro deste ano.

O G20 é composto pelas 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana.

Nos dias 18 e 19 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comandará a cúpula de mandatários do G20 no Rio de Janeiro. (com Ansa)