Operação do Ministério da Justiça e da Polícia Civil investiga suspeitos de extorsão on-line

Publicado em 28/12/2023 às 20:16

Alterado em 28/12/2023 às 20:22

Sede do Ministério da Justiça em Brasília Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), iniciou nesta quinta-feira (28) a operação Cyber Shield, para combater extorsões realizadas por organizações criminosas contra pessoas que acessaram conteúdo sexual em grupos de trocas de mensagens na internet.



Os criminosos criaram grupos de aplicativos para atrair vítimas, especialmente moradoras do Distrito Federal, muitas atuando em cargos públicos importantes ou sendo familiares de autoridades públicas. Após identificar as vítimas, os criminosos aprofundavam as pesquisas com acesso indevido a informações sigilosas da segurança pública.



A organização criminosa usava informações pessoais obtidas por meio do sistema da PCDF para realizar extorsões, ameaçando vítimas e seus familiares com a divulgação de dados, exigindo transferências sucessivas de Pix.



Cinco mandados de busca e apreensão, bem como cinco de prisão temporária, foram cumpridos em São Paulo e na Bahia. Quatro pessoas foram detidas. A investigação revelou que os criminosos operavam em municípios da Bahia e de São Paulo, com ligações a facções criminosas locais.



O Ministério da Justiça destaca que, se confirmados os delitos, os investigados poderão responder por extorsão com aumento de pena devido à participação de duas ou mais pessoas, além de invasão de dispositivo informático, com aumento de pena devido à obtenção de informações sigilosas. (com Sputnik Brasil)