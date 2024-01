Assista ao vídeo do jornalista Bob Fernandes*

Publicado em 27/12/2023 às 07:57

Alterado em 27/12/2023 às 08:03

O jornalista Bob Fernandes Foto: reprodução de vídeo

* Publicado no Youtube, terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023, no canal do jornalista.