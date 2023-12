NORMAN DELMAS TEM PRISAO DECRETADA

...

Publicado em 17/12/2023 às 19:36

Norman Delmas Reprodução

O filho de Eduardo Delmas, ex-presidente do Olímpia, clube de futebol do Paraguai, teve sua prisão decretada no Brasil por falta de pagamento de pensão dos filhos brasileiros. Norman nunca pagou um centavo das despesas dos filhos, sendo que o mais velho tem paralisia cerebral.

Norman Delmas também teve prisão decretada no Paraguai pelo mesmo motivo: falta de pagamento de pensão para as filhas do seu primeiro casamento.

Norman também está sendo processado por ter vendido um apartamento de sua esposa, desviando todos os recursos para pagar agiotas aos quais o seu pai devia no Paraguai.

O pai, Eduardo Delmas, faz parte do polo passivo da ação do desvio de US$ 500 mil, que está sendo homologado no Paraguai e na Colômbia, de onde os recursos foram enviados ilegalmente para o Banco Credit City, cujo dono é casado com a irmã de Norman.

TRECHO DA SENTENÇA

"Diante do exposto, rejeito a justificativa/impugnação do executado de fls. 127/141 e DECRETO A PRISÃO CIVIL, pelo prazo de 45 dias, de Norman Eduardo Delmas Pena, a ser cumprida em regime integralmente fechado. O prazo de validade da ordem de prisão será de 2 anos. Expeça-se mandado de prisão em face do executado, o qual deverá ser encaminhado à POLINTER, ao BNMP e à Polícia Federal. Custas da impugnação pelo executado. Sem honorários, face o verbete 519 da Sumula do STJ. Intimem-se as partes, por via eletrônica, na pessoa de seus patronos, acerca da presente decisão. Dê-se ciência ao MP."