GLO: Ministério da Justiça quer integrar modelo com Receita e Polícia Rodoviária Federal

O Ministério da Justiça está avaliando a possibilidade de replicar o modelo de atuação coordenada entre as polícias federais, as Forças Armadas e a Receita Federal em diferentes estados para lidar com questões de segurança pública.



Uma iniciativa semelhante está sendo experimentada nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) foi decretada no início de novembro. Esse tipo de ação concede autorização para que militares atuem com poder de polícia em situações específicas, em áreas restritas e por tempo limitado.



A integração entre as Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal e a Receita Federal é considerada uma solução para aprimorar o combate ao crime organizado. Dessa maneira, seria viável cruzar informações sobre movimentações financeiras e outras atividades suspeitas durante operações de apreensão de armas e drogas, gerando evidências de envolvimento em atividades ilícitas.



A atuação das Forças Armadas tem enfrentado resistência por parte de alguns grupos, que destacam incidentes de violência em operações envolvendo o Exército. No Rio de Janeiro, em 2019, por exemplo, militares dispararam mais de 80 tiros contra o carro de uma família na região da Vila Militar, Zona Oeste, resultando na morte de um músico. (com Sputnik Brasil)