PF prende dois brasileiros, recrutados pelo Hezbollah, que planejavam ataques terroristas no país

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de prisão temporária, nesta quarta-feira (8), contra dois brasileiros que teriam sido recrutados e financiados pelo Hezbollah - grupo fundamentalista islâmico do Líbano, aliado do Hamas - com objetivo de planejar um ataque terrorista no Brasil. A investigação da PF apontou que o objetivo do grupo era atacar prédios da comunidade judaica no Brasil, incluindo sinagogas.

Um dos presos foi detido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ao chegar de uma viagem ao Líbano. A PF acredita que ele já chegou com informações para praticar os ataques. O outro foi preso em São Paulo. A operação, denominada Trapiche, também cumpriu mais 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

Segundo a jornalista Bela Magale, há outros dois alvos de pedido de prisão que vivem no Líbano. A Interpol foi acionada para o cumprimento da ordem de prisão dos suspeitos, que têm dupla nacionalidade, brasileira e libanesa.

A investigação que resultou nas ordens de prisão, segundo o G1, começou com informações de inteligência repassadas pelos governos de Israel e dos Estados Unidos, e que resultou numa operação deflagrada nesta quarta-feira (8).

Segundo a PF, os recrutadores e os recrutados devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo, cujas penas máximas, somadas, chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão. Os crimes previstos na Lei de Terrorismo são equiparados a hediondos, considerados inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia ou indulto.