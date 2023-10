Suspeito de atirar em baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, é preso em Taubaté

A Polícia Militar de São Paulo prendeu, na tarde deste sábado, Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos, suspeito de atirar no baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, em 2 de setembro.

Pablo William foi encontrado em Taubaté, no interior de São Paulo, em uma casa na Estrada do Barreiro, no bairro Chácara Ingrid, na região rural da cidade, por volta das 11h30, após denúncia anônima.

O suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, teria resistido à abordagem e tentado fugir, mas foi capturado. Com ele, também foi apreendida uma arma de fogo. A Polícia suspeita que a arma tenha sido utilizada na ação que atingiu Mingau, em setembro deste ano. Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio, a polícia já prendeu quatro. Resta apenas um foragido: Hiago.

Mingau continua internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, com quadro estável. Ele já passou por duas cirurgias. Segundo os médicos, o tiro atingiu a região frontal esquerda da cabeça e atravessou o crânio do músico, deixando pequenos fragmentos alojados.

Na última terça-feira (12), ele passou por um procedimento de traqueostomia, que consiste na abertura frontal da traquéia com inserção de cânula, e foi realizado na tarde de segunda-feira.

O caso

Mingau foi ferido no dia 2 de setembro, algumas horas antes de completar 56 anos, quando passava de carro perto da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. Um amigo do músico contou à Polícia Civil que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro em que estavam foi alvo de disparos.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acompanhante de Mingau deu outra versão quando foi ouvido: a de que eles estavam indo comprar drogas.