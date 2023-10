Avião da FAB decola para buscar brasileiros em Israel

Um avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) que será utilizado na repatriação de cidadãos do Brasil atualmente em Israel decolou na noite deste domingo (8) de Natal (RN) com destino a Roma, na Itália.

A aeronave com capacidade para 230 passageiros partiu pouco depois das 18h e deve permanecer em Roma até receber autorização para viajar a Israel.



Ao menos duas mulheres e um homem brasileiros estão desaparecidos desde sábado (7), quando participavam de um festival de música eletrônica que foi alvo dos ataques do grupo radical palestino Hamas. Um outro brasileiro ficou ferido e recebeu alta hospitalar ontem.



Segundo a FAB, a missão de resgate ainda terá à disposição outro KC-30, dois KC-390 e dois VC-2, totalizando seis aeronaves.



Os voos a partir de Israel devem ocorrer sempre à tarde para facilitar o transporte terrestre até os aeroportos.



"Num momento de crise como esse, os transportes terrestres enfrentam mais dificuldade. Se decolássemos de manhã, os passageiros teriam que se deslocar de madrugada", disse ontem o chefe da FAB, brigadeiro Marcelo Damasceno, em coletiva de imprensa junto ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.



O Ministério das Relações Exteriores informou que cerca de 14 mil brasileiros moram em Israel e 6 mil na Palestina, incluindo 30 na Faixa de Gaza. O governo também prepara um plano para repatriar cidadãos atualmente nos territórios palestinos. (com Ansa)