Chacinas em Maceió tiram a vida de pelo menos 29 pessoas em situação de rua

Pelo menos 29 pessoas em situação de rua foram assassinadas em Maceió nas últimas semanas. Integrantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) viajaram para a capital de Alagoas a fim de apurar os fatos e denunciaram que a contagem feita pelo movimento de defesa dos direitos humanos é maior do que a divulgada oficialmente pelas autoridades locais.

A primeira chacina teve como alvo três pessoas da mesma família, que foram baleadas enquanto dormiam na Praça de Sinimbu, no centro da cidade. Duas morreram e a outra está gravemente ferida, segundo André Leão, presidente do CNDH.

No fim de semana seguinte à denúncia, outras duas pessoas foram mortas seguindo o mesmo padrão. Ao todo, o movimento de defesa dos direitos das pessoas em situação de rua contabiliza 30 assassinatos ocorridos desde o início do ano, mas a Secretaria da Segurança Pública de Alagoas (SSP) diz que foram 16 mortes, ocorridas entre janeiro e setembro.

Prevenção à violência

Durante uma reunião interinstitucional realizada na sede do governo de Alagoas, que contou com a presença de representantes do Estado, do movimento de pessoas em situação de rua e das forças de segurança pública, foi decidido que o conselho vai preparar um relatório com recomendações ao governo e ao judiciário para a criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência de pessoas em situação de rua, além de efetuar uma investigação rigorosa das mortes e denúncias de violência policial.

O Ministério Público deverá, ainda, instaurar um centro de monitoramento e o governo e o judiciário reforçar e ampliar o patrulhamento.

Em nota, o governo de Alagoas afirmou que tem “trabalhado com afinco e em várias frentes e estratégias no compromisso de garantir a segurança da população, o que vem se refletindo na redução dos números da violência”.

Ainda de acordo com a gestão estadual, a maior incidência de casos é em Maceió, onde as ações do estado ficam comprometidas pela prefeitura. “Tampouco se pode minimizar a situação de vulnerabilidade em que vivem as pessoas em situação de rua, sobretudo na capital, onde o número de ocorrências é bem mais prevalente, e onde a falta de políticas públicas municipais voltadas a essa população, reduz o efeito das ações de segurança e assistência prestadas pelo Estado.”

(com Agência Brasil e Alma Preta Jornalismo)