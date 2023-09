Governo Federal vai disponibilizar R$ 741 milhões para cidades afetadas por ciclone no RS

O Governo Federal, por meio do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou, neste domingo (10), que irá disponibilizar um recurso de R$ 741 milhões ao Rio Grande do Sul após o ciclone extratropical que devastou diversos municípios do estado desde a última segunda-feira (4).

Alckmin fez o anúncio em Lajeado, na Universidade do Vale do Taquari (Univates), onde se reuniu com prefeitos locais, oito ministros e o governador Eduardo Leite.

Os recursos serão distribuídos da seguinte forma:

R$ 195 milhões por meio do Ministério das Cidades - usados para a construção de moradias;

por meio do Ministério das Cidades - usados para a construção de moradias; R$ 185 milhões por meio do Ministério da Integração - para ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios;

por meio do Ministério da Integração - para ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios; R$ 125 milhões para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Ministério do Desenvolvimento Agrário - para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Ministério do Desenvolvimento Agrário - para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); R$ 80 milhões por meio do Ministério da Saúde - que montou um hospital de campanha em Roca Sales (RS) e reconstrução de unidades de saúde destruídas, além da atuação das equipes da Força Nacional de Saúde na região;

por meio do Ministério da Saúde - que montou um hospital de campanha em Roca Sales (RS) e reconstrução de unidades de saúde destruídas, além da atuação das equipes da Força Nacional de Saúde na região; R$ 26 milhões por meio do Ministério da Defesa - para o uso de helicópteros e demais maquinários na região nas buscas e reconstrução

por meio do Ministério da Defesa - para o uso de helicópteros e demais maquinários na região nas buscas e reconstrução R$ 116 milhões por meio do Ministério dos Transportes - para reconstruir um trecho da BR 116, no km 96, na região do Rio das Antas;

por meio do Ministério dos Transportes - para reconstruir um trecho da BR 116, no km 96, na região do Rio das Antas; R$ 7 milhões por meio da Receita Federal.

O Ministério da Previdência Social também receberá recursos, ainda sem detalhamento. Além dos valores anunciados neste domingo, o Governo Lula já tinha liberado, na última sexta-feira (8), um valor de R$ 800 por pessoa atingida pelo desastre natural, valor que será encaminhado diretamente para os municípios, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, para o atendimento assistencial da população.

Saque do FGTS

O governo federal, conforme informou Alckmin, também irá liberar o saque do FGTS, no valor de até R$ 6.220, para as pessoas atingidas diretamente pelas chuvas – os recursos já estão incluídos no montante recebido pelos ministérios.

Bolsa Família

Será antecipado também os repasses do Bolsa Família para os afetados, que ocorrerá no próximo dia 18, e do Benefício de Prestação Continuada, no dia 25. Para os interessados, também será liberado o valor de um salário mínimo pelo BPC - o valor deverá ser pago em até 36 meses sem correção.

O governo federal adiou o pagamento de tributos federais.

A previsão é que o número de municípios com reconhecimento do estado de calamidade pública na região deverá aumentar de 79 para 88, a partir de decreto que será publicado na manhã desta segunda-feira (11).

Sobe para 43 o número de mortos

O governo do Rio Grande do Sul atualizou, na manhã deste domingo (10), para 43 a quantidade de pessoas mortas em decorrência das chuvas e inundações que atingem o estado desde a última segunda-feira (4). O número de desaparecidos chega a 46.

A maioria das mortes ocorreu em Muçum (16), seguido de Roca Sales (10), Cruzeiro do Sul (5), Lajeado (3), Estrela (2), Ibiraiaras (2) e em Encantado, Imigrante, Mato Castelhano, Passo Fundo e Santa Tereza, uma morte em cada município.

Na cidade de Muçum, está também a maioria dos desaparecidos (30), seguido de Lajeado (8) e Arroio do Meio (8).

Segundo o governo estadual, 3.130 pessoas foram resgatadas; 224 estão feridas; 3.798 estão desabrigadas; e 11.642, desalojadas. No total, 150.341 pessoas foram afetadas pelas chuvas e inundações em 88 municípios.

Com Agência Brasil