Extermínio: polícias matam 45 no Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo

Uma operação policial, na manhã desta quarta-feira (2), terminou em uma chacina com ao menos 10 pessoas mortas no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Além dos mortos, outras três pessoas ficaram feridas - entre elas um policial militar -, durante a operação policial. Entre as 10 maiores chacinas policiais dos últimos sete anos do Rio de Janeiro, três delas ocorreram no Complexo da Penha, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado.

Com a operação policial desta quarta, a região metropolitana do Rio já tem 33 chacinas mapeadas ao longo de 2023, deixando 125 mortos no total. Entre as 33 chacinas mapeadas, 20 delas ocorreram durante operações policiais, que deixaram 83 mortos. A Zona Norte do Rio foi palco de sete das maiores chacinas registradas nos últimos anos, que levaram 108 pessoas à morte.

A lista das chacinas

06/05/2021 - Jacarezinho - 27 civis mortos 24/05/2022 - Complexo da Penha - 23 civis mortos 21/07/2022 - Complexo do Alemão -16 civis mortos 15/05/2020 - Complexo do Alemão - 13 civis mortos 03/02/2023 - Quintino Bocaiúva - 10 civis mortos 02/08/2023 - Complexo da Penha - 10 civis mortos 11/02/2022 - Complexo da Penha - 9 civis mortos

Violência na Bahia

A situação na Bahia também é de preocupação. Ao menos 19 pessoas foram mortas durante ações e operações policiais realizadas entre sexta-feira (28) e segunda (01). Os tiroteios ocorreram nos municípios de Salvador, Itatim e Camaçari. No dia 28, sete homens foram mortos durante tiroteio em uma operação policial em Jauá, na cidade de Camaçari. No domingo (30), seis homens e duas mulheres morreram em Itatim. No dia 31, quatro pessoas foram mortas na região de Jaguarari, em Salvador.

Por conta dos tiroteios, as aulas das escolas municipais do bairro de Cosme de Farias, onde fica a localidade, foram suspensas. Com esses casos, Salvador e região metropolitana já soma 27 chacinas em 2023, com 97 mortos no total. Dezoito das 27 chacinas mapeadas se deram em ações e operações policiais, deixando 65 civis mortos no total, segundo Instituto Fogo Cruzado. Em média, é como se duas em cada três chacinas ocorridas este ano em Salvador e região metropolitana tenham sido em operações policiais.

Chacina no Guarujá

Também no fim de semana, em São Paulo, uma operação policial no Guarujá, na Baixada Santista, deixou ao menos 16 civis mortos. A ação é uma resposta à morte do soldado da Rota da PM Patrick Bastos Reis, de 30 anos, baleado na quinta-feira (27), durante uma operação na Vila Zilda. Moradores da região afirmam que policiais militares ameaçam assassinar 60 pessoas em comunidades na cidade. Também há relatos de tortura de civis.

O elevado número de vítimas essa semana em operações policiais pelo país evidenciam a face mais letal das polícias, segundo Carlos Nhanga, coordenador do Instituto Fogo Cruzado.

“Há anos que a eficácia de uma operação policial é medida pelo elevado número de mortes, mas ao invés de termos uma melhora na segurança pública, o que vemos é o aumento do medo e do risco de vida que a população enfrenta. Os dados do Fogo Cruzado mostram como essas operações se repetem sem que haja mudança alguma. Não dá para pensar a segurança pública sem planejamento e só focando no acúmulo de mortes, é preciso investir em uma política eficaz para conter a violência e proteger a população de fato”, alegou.