PF prende ex-bombeiro suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam, na manhã desta segunda-feira (24), o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, dentro do inquérito da Operação Élpis, que investiga os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Outros sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e em outros municípios da Região Metropolitana.

O militar é apontado como cúmplice do sargento da reserva da Polícia Militar Ronnie Lessa, que está preso desde 2019 por supostamente ter efetuado os disparos que mataram a então vereadora e seu motorista. Em fevereiro de 2021, Maxwell foi condenado a quatro anos de prisão por obstrução de Justiça no caso. Ele foi autorizado a cumprir a pena em regime aberto e prestar serviços à comunidade. No entanto, o Tribunal de Justiça acolheu recurso do Ministério Público para aumentar a pena para seis anos e estabelecer o regime fechado.

A vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (Foto: Foto: Dayane Pires/ Câmara Municipal do Rio de Janeiro)

De acordo com o MPRJ, Maxwell era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento de Lessa. Suel também teria ajudado a jogar o armamento no mar. Suel foi preso em casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e seria levado para a sede da PF, na Zona Portuária.

Na mitologia grega, Élpis era a deusa, ou espírito, personificação da esperança. Foi a única que permaneceu após a abertura da caixa que Pandora recebeu dos deuses.

O caso

Marielle Franco (PSOL) foi a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro nas eleições de 2016. Na época com 38 anos, foi executada no dia 14 de março, por volta das 21h30m, dentro de seu carro, no Estácio. Foi atingida por quatro disparos no rosto. Seu motorista, Anderson Pedro Gomes, também foi atingido e morto. Logo após o crime, amigos e políticos levantaram a hipótese de execução.

Em 2023, o atentado completou 5 anos. Desde fevereiro, o caso é investigado pela PF. Até hoje, ninguém esclareceu quem mandou matar Marielle e qual a motivação da execução. Apenas a primeira fase do inquérito foi concluída pela Polícia Civil e o MP: a que prendeu e levou ao banco de réus o policial militar reformado Ronnie Lessa - acusado de ter feito os disparos - e o ex-PM Élcio de Queiroz, que estaria dirigindo o automóvel Cobalt prata que perseguiu as vítimas.

Os dois estão presos em penitenciárias federais de segurança máxima e serão julgados pelo Tribunal do Júri. O julgamento ainda não tem data marcada. Ambos negam participação no crime.

Também em fevereiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que a Polícia Federal iria "intensificar" a atuação em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro nas investigações sobre o assassinato. A decisão foi tomada após Dino se reunir com o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos.

Cinco delegados

O caso já passou pelas mãos de cinco delegados e quatro equipes de promotores. A Polícia Federal já desvendou um esquema de suborno para atrapalhar a elucidação do crime. Mesmo assim, o Superior Tribunal de Justiça barrou uma tentativa de federalizá-lo.