Cidade de Roma bate recorde de viajantes em 2024

Capital italiana pode renovar marca em 2025 com Jubileu

Publicado em 19/01/2025 às 09:50

Alterado em 19/01/2025 às 09:50

Turistas diante do Coliseu de Roma, na Itália Foto: Ansa

A cidade de Roma, capital da Itália, bateu recorde de turistas em 2024, com 22,2 milhões de chegadas e 51,4 milhões de pernoites, altas de 5,6% e 4,5% em relação a 2023, respectivamente.

Os números foram divulgados neste sábado (18) pela Agência Bilateral de Turismo do Lazio, enquanto a "cidade eterna" vive a expectativa de superar essas marcas em 2025 devido ao Jubileu da Igreja Católica.

"Roma é cada vez mais a capital do turismo", comemorou o prefeito Roberto Gualtieri. "Esse novo recorde nos enche de orgulho e confirma que estamos caminhando na direção certa", acrescentou.



Já o secretário de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, disse que os números são fruto da "valorização de grandes eventos esportivos, musicais, culturais e de moda", mas destacou que a cidade "não pode se acomodar".



"Podemos crescer ainda mais e melhorar a experiência dos visitantes, que também deve ser compatível com a vida dos residentes. Queremos distribuir os fluxos turísticos para fora do centro histórico de Roma, que exibe lugares e sítios arqueológicos ainda pouco conhecidos, mas que, sozinhos, valeriam a viagem", salientou. (com Ansa)