Proibição de fumo ao ar livre entra em vigor em Milão

Medida passa a valer em toda a cidade já no primeiro dia de 2025

Publicado em 02/01/2025 às 09:17

Alterado em 02/01/2025 às 09:17

Entrou em vigor nessa quarta-feira (1º), em Milão, capital financeira e da moda na Itália, a proibição de fumo em lugares públicos quando houver outras pessoas a menos de 10 metros de distância.

A medida faz parte do "Plano Ar e Clima" já em vigor na metrópole lombarda e que busca reduzir pela metade as emissões de CO2, um dos gases causadores da crise climática no planeta, até 2050.

Em 2021, a Prefeitura de Milão já havia proibido cigarros em paradas de transporte público, parques, cemitérios e arenas esportivas, como parte da mesma iniciativa.



Agora, com exceção dos cigarros eletrônicos, o veto se estende "a todos os espaços públicos ou de uso público, incluindo zonas rodoviárias", mas não inclui "locais isolados onde seja possível respeitar a distância de pelo menos 10 metros de outros pessoas".



Desta forma, não será possível fumar nem mesmo nas áreas externas de bares e restaurantes, de acordo com uma medida que o secretário-geral da Confcommercio de Milão, Marco Barbieri, definiu como "uma batalha ideológica superada pelas evidências dos dados".



Quem não respeitar o veto de fumar a menos de 10 metros de distância de outras pessoas estará sujeito a multas de 40 a 240 euros (de R$ 252 a R$ 1,5 mil).



Milão é uma das cidades com piores índices de qualidade do ar na Itália, tema que ganhou força durante a pandemia de Covid-19, com a suspeita de que a poluição atmosférica pode ter contribuído para a elevada mortalidade na região da Lombardia.



Segundo dados da Arpa Lombardia, o tabagismo é responsável por 7% das emissões de poeiras finas e o Plano Ar e Clima visa reduzir o nível de CO2 em 45% até 2030, também graças às novas proibições de circulação que entrarão em vigor no próximos anos. (com Ansa)