Colômbia lança ação turística inspirada em 'Cem anos de solidão'

O governo da Colômbia aproveitou o lançamento da aguardada adaptação de "Cem anos de solidão" pela Netflix para apresentar uma campanha de turismo motivada pela obra de Gabriel García Márquez.

Chamada "Macondo, inspirado no país da beleza", a iniciativa carrega o nome do povoado fictício da família Buendía e inclui uma série de roteiros para que os viajantes estrangeiros conheçam os cenários que moldam o realismo mágico criado por Gabo.

A campanha é promovida pelo Ministério do Comércio, Indústria e Turismo e pela ProColômbia, agência do governo para o setor turístico internacional. Estão previstas ações promocionais ligadas a elementos de "Cem Anos de Solidão" em cidades como Buenos Aires, Cidade do México, Madri, Nova York e Paris, bem como nas redes sociais.



Outro objetivo da iniciativa é promover a indústria cinematográfica no país e atrair filmagens de produções internacionais, como é o caso de "Cem anos de solidão", filmada na própria Colômbia.

"Essa estratégia nos posiciona como um país líder no turismo cultural e como um destino competitivo para as indústrias 4.0, incluindo a produção audiovisual", disse Carmen Caballero, presidente da ProColômbia. (com Ansa)