Club Med anuncia 13ª edição do Zico 10 Camp, escola de futebol do ídolo Zico, para as férias de janeiro

Aulas, voltadas para crianças de 6 a 15 anos e supervisionadas por time treinado pelo craque, estarão disponíveis em janeiro nos resorts Lake Paradise (SP) e Rio das Pedras (RJ)

Publicado em 10/12/2024 às 11:57

Alterado em 10/12/2024 às 11:57

O verão de 2025 promete ser ainda mais especial para os hóspedes do Club Med, com a confirmação da 13ª edição do Zico 10 Camp, a tradicional escolinha de futebol idealizada pelo eterno ídolo brasileiro Zico. Disponível nos resorts Lake Paradise (SP) e Rio das Pedras (RJ) durante as férias de janeiro, o projeto combina esporte, diversão e aprendizado em uma experiência única para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.?

A partir do dia 2/01, de quarta a domingo, os jovens terão a oportunidade de participar de aulas práticas e jogos supervisionados por profissionais da equipe do ex-jogador Zico, em uma escolinha de futebol que já recebeu mais de 7 mil crianças ao longo dos anos. A experiência já está inclusa no pacote all-inclusive, sem custos adicionais para os hóspedes. Para participar, basta estar hospedado no resort e realizar a inscrição diretamente com a equipe do Zico 10 Camp. Voltado para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, a crianças menores de 8 anos devem estar acompanhados por um responsável.?

Janyck Daudet, presidente do Club Med para a América Latina, explica que, além de ensinar habilidades esportivas, o Zico Camp tem um impacto duradouro no desenvolvimento social e emocional dos participantes, incentivando valores como trabalho em equipe, comunicação e autoconfiança. "Para nós, o Zico Camp vai além da prática esportiva. É sobre criar memórias que ficam para a vida toda, tanto para as crianças quanto para suas famílias. Enquanto as crianças se divertem e fazem novas amizades no campo, os pais podem aproveitar momentos de descanso e lazer nas instalações premium do Club Med. Essa combinação perfeita transforma as férias em uma experiência inesquecível para todas as idades. Mal podemos esperar para ver a energia contagiante dos pequenos atletas em campo neste verão.", afirma Daudet.

Para saber mais sobre o Zico 10 Camp, acesse a página no site do Club Med.

Horários de funcionamento:

Manhã: 9h às 11h

Tarde: 15h30 às 17h30

Exceções:

Quartas-feiras: apenas à tarde

Domingos: apenas pela manhã

Dia 02/01: atividades somente à tarde



Serviço: Club Med Lake Paradise / Endereço: Rodovia Engenheiro Candido Do Rêgo Chaves, 4500, Jundiapeba, Mogi Das Cruzes/SP / Club Med Rio das Pedras / Endereço: Rodovia Rio Santos BR 101, Km 441.5, Mangaratiba / RJ / Site.