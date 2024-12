Itália é escolhida em SP 'o melhor destino internacional'

Belpaese comemorou prêmio do 3º Abav MeetingSP

Publicado em 10/12/2024 às 08:19

Alterado em 10/12/2024 às 08:21

A Itália levou o prêmio "TOP-SP: Melhores Parceiros 2024" na categoria de "Melhor Destino Internacional" durante o 3º Abav MeetingSP, em São Paulo.

Segundo comunicado da Agência Nacional Italiana de Turismo (Enit) publicado no Linkedin, o Belpaese foi escolhido com 72% dos votos de agências associadas à Abav-SP e Aviesp, que celebraram "o patrimônio cultural, a gastronomia, as paisagens e a hospitalidade italiana".

A representante da Enit no Brasil, Barbara Oristanio, compareceu à cerimônia de premiação realizada em 5 de dezembro na capital paulista, "evidenciando a importância deste sucesso no reforço das ligações entre Brasil e Itália no turismo".



"Um reconhecimento que coloca a Itália cada vez mais ao centro do turismo internacional", escreveu a Enit.



Oristanio também comemorou a escolha em seu perfil na rede profissional.



"Foi uma honra receber este prestigioso prêmio em nome da Enit e da Itália. Obrigada a todos os parceiros e colegas que colaboram para fazer da Itália um destino inesquecível", afirmou. (com Ansa)