Latam cria 2,3 mil voos extras domésticos e internacionais para alta temporada

Por Elisa Calmon - A Latam vai operar 2,3 mil voos extras domésticos e internacionais no Brasil durante a alta temporada de verão. O incremento em relação ao mesmo período de 2023 foi planejado para atender aproximadamente 7,9 milhões de passageiros que a companhia espera transportar entre 1º de dezembro e 31 de janeiro, volume 8% maior do que na alta temporada 2032-2024.

Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, cujo aeroporto será reaberto na última semana de outubro, são os destinos brasileiros que devem receber mais turistas em voos operados pela Latam no período.

Apesar dos desafios macroeconômicos e fatores que encarecem as passagens, como dólar e combustível em alta, a companhia espera uma demanda aquecida. "A conjuntura pode não ser a melhor que o Brasil pode ter, mas oferecer mais oferta agora ainda é bastante seguro", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

A ampliação de voos da companhia para a alta temporada tem como foco 51,5 mil partidas domésticas em São Paulo (aeroportos de Guarulhos e Congonhas), Rio de Janeiro (aeroportos de Santos Dumont e Galeão), Brasília e Salvador, além de 6,4 mil partidas internacionais entre Brasil e países como Argentina, Chile e Portugal.

"Ainda há demanda reprimida e esperamos uma alta temporada muito exitosa em termos de passageiros transportados", reforça Aline Mafra, destacando o potencial de crescimento do mercado brasileiro de aviação diante das baixas taxas de viagens por número de habitantes.

Ao todo, a companhia terá no Brasil 1,7 mil voos a mais nos meses de dezembro e janeiro em comparação com o volume de outubro e novembro.

Na semana passada, a Latam anunciou que irá ampliar em 50% o número de voos para sete rotas internacionais de longa distância a partir da última semana de outubro. A alta é em comparação às viagens oferecidas no mês anterior. Serão 13 voos semanais adicionais para rotas que conectam o Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) para Orlando, Los Angeles, Joanesburgo, Milão, Roma, Lisboa e Barcelona.

A Latam conecta 90 aeroportos no exterior com o Brasil em voos próprios. Nas operações nacionais, voa para 50 destinos dentro do País.