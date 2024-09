Roma considera limitar o acesso de turistas à Fontana di Trevi

...

Publicado em 08/09/2024 às 06:03

Alterado em 08/09/2024 às 10:12

Marcello Mastroianni e Anita Ekberg em cena na Fontana di Trevi, no filme 'La dolce vita' Foto: CPDOC/JB

Roma está considerando limitar o acesso à Fontana di Trevi, um de seus monumentos mais movimentados, antes de um ano de sucesso esperado para o turismo na Cidade Eterna, disseram autoridades do conselho municipal.



A capital italiana está se preparando para sediar o Jubileu de 2025, um evento católico romano de um ano que deve atrair 32 milhões de turistas e peregrinos.



De acordo com os planos preliminares, as visitas à fonte exigiriam uma reserva prévia, com horários fixos e um número limitado de pessoas autorizadas a acessar os degraus ao seu redor.

"Para os romanos, estamos pensando em torná-lo gratuito, enquanto os não residentes seriam solicitados a fazer uma contribuição simbólica, um ou dois euros (US $ 1,1-2,2)", disse o vereador de turismo de Roma, Alessandro Onorato, ao jornal "Il Messaggero" de quinta-feira (5).





Multidões de turistas visitam a Fontana di Trevi, em Roma, habitualmente Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Na quarta-feira (4), o prefeito Roberto Gualtieri chamou as medidas para reduzir o número de turistas de "uma possibilidade muito concreta". "A situação na Fontana di Trevi está se tornando tecnicamente muito difícil de administrar", disse ele a repórteres.

Outras cidades estão enfrentando protestos sobre os problemas trazidos pelo chamado excesso de turismo, incluindo Barcelona e Veneza, onde as autoridades locais testaram este ano um esquema de taxa de entrada para visitantes.



A Fontana di Trevi, onde a tradição dita que os visitantes joguem uma moeda para garantir seu retorno a Roma e realizar seus desejos, tem sido uma grande atração, mesmo para os líderes mundiais visitantes.



Concluído em 1762, o monumento é uma obra-prima do barroco tardio, com estátuas de Tritões guiando a carruagem de conchas do deus Oceanus, ilustrando o tema da domesticação das águas.

Também é lembrado por uma das cenas mais famosas do cinema, quando em "La Dolce Vita", de Federico Fellini, Anita Ekberg entra na fonte e acena para seu colega de elenco Marcello Mastroianni se juntar a ela: "Marcello! Venha aqui!" ($ 1 = 0,9011 euros).