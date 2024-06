Por onde começar a visitar o Japão? Veja lista

Publicado em 27/06/2024 às 12:59

Alterado em 27/06/2024 às 12:59

O Japão é um país de cidades densas, com palácios imperiais, além de milhares de santuários e templos que guardam história e costumes. Certamente, a terceira maior economia do mundo tem muito mais a oferecer do que robôs, sushi e samurais. Sua capital, Tóquio, é a megalópole mais limpa e organizada do planeta, com a mais alta concentração de excelentes restaurantes, que não se resumem somente a comida japonesa, mas também comida italiana e francesa de grande qualidade.



Em relação às compras, há uma imensa quantidade de opções que faz as pessoas passarem dias inteiros dentro das lojas de departamento. De uma simples papelaria a um charmoso quiosque gourmet, de bolsas de design exclusivo a instrumentos musicais, o Japão pode deixar o turista completamente embasbacado com tantas alternativas.



Com todas essas opções e com a recente adaptação de vistos no Japão para os brasileiros, nós selecionamos aqui 5 ótimos lugares que poderão fazer da sua viagem ao Japão, uma experiência inesquecível. Confira:

Monte Fuji

Esse ponto é uma parada obrigatória de quem vai ao Japão. Localizado entre duas províncias, a de Shizuoka e Yamanashi, especificamente na ilha de Honshu. É considerada a mais alta montanha da ilha e de todo arquipélago japonês.



É um vulcão marcado por simetria e beleza. Acabou se tornando uma das principais atrações do país, além de ser reverenciado pelos japoneses. Durante a primavera, muitos consideram que a estrutura alcança sua beleza em altos níveis. Isso porque a montanha fica coberta por flores de cerejeira e a neblina forma praticamente uma nuvem em formato de moldura. É um cenário que vale a pena ser contemplado.



Castelo de Himeji

O castelo de Himeji, um dos mais impressionantes do Japão, permaneceu inalterado diante de inúmeros desastres naturais e conflitos que marcaram a história da nação. Cada detalhe de sua construção não apenas narra diversas histórias, mas também preserva fielmente as marcas do passado. Reconhecido como um Tesouro Nacional do Japão, é uma das atrações mais visitadas do país, senão a principal. Além disso, já foi cenário de filmes devido à sua arquitetura deslumbrante.



Praia de Okinawa

Areia branca daquelas gostosas de pisar, mar azul digno de foto em redes sociais, ótimos pontos de mergulho, palco de kite e windsurfe, quintal para passeios de caiaque e vela etc. As opções de como aproveitar a praia de Okinawa parecem infinitas. O arquipélago fica no sul, a pouco menos de 3 horas de voo de Tokyo, e – além de muita beleza natural – abriga o maior aquário do país. É formado por cerca de 160 ilhas. É bom não deixar de ver as Ilhas Kerama, onde as baleias costumam brincar entre janeiro e abril. O lado histórico também é preservado por lá. Na capital das ilhas, Naha, fica o Castelo Shuri, Patrimônio Cultural da Humanidade.



Os salões de Pachinko, o 'cassino japonês'

No Brasil, os fãs de jogos de cassino, por uma questão legal, só podem ter acesso aos jogos de forma online em sites de apostas e vários outros. O mesmo não acontece no Japão, apesar de as apostas serem ilegais por lá, os pachinkos se diferem das apostas regulares, devido ao seu sistema de premiação.



Os cassinos japoneses estão amplamente disseminados, muitas vezes encontrados em locais inesperados, próximos a campos agrícolas, estações de trem ou no coração das metrópoles. Sua presença é inconfundível, caracterizada por megaestruturas adornadas com néon e letreiros luminosos que piscam incessantemente, capturando a atenção dos turistas e entusiastas dos jogos de cassino.



Castelo de Osaka





Foto: divulgação

Osaka detém diversos dos pontos turísticos do Japão espalhados em seu território. Um deles é o Castelo de Osaka, que se encontra situado no alto de uma colina e rodeado de cerejeiras. Logo, você não pode perder a chance de conhecer a parte interna desse terreno que é onde se encontram algumas exposições. O seu interior é aberto para visitas e o ambiente conta muitas histórias de antigos japoneses.