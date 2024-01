Rede Windsor Hoteis se prepara para o Carnaval, no Rio, com descontos e tradicional e 'salgada' feijoada

Famosa pelos blocos e desfiles, cidade espera taxa de 100% de ocupação nos hotéis

Publicado em 31/01/2024 às 09:04

Alterado em 31/01/2024 às 09:04

Falta pouco para o começo oficial da maior festa popular do Brasil: o Carnaval. A expectativa para a edição de 2024 é enorme, principalmente no Rio de Janeiro, onde acontece o famoso desfile de escolas de samba da Avenida Marquês de Sapucaí, além dos blocos que desfilam pela cidade. De acordo com a primeira pesquisa divulgada pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (HotéisRIO), 67,28% dos quartos da rede hoteleira do município do Rio, já estão reservados para o período de 18 a 21 de fevereiro. A pesquisa aponta também que esse número tende a aumentar significativamente, chegando a mais de 90% de ocupação para o período do Carnaval.

Na Rede Windsor Hoteis - que tem 15 unidades no Rio de Janeiro, nas regiões da Zona Sul, Barra da Tijuca e Centro, e duas, em Brasília - a expectativa é de 100% de ocupação. Para o período do Carnaval, a Rede oferece hospedagem com descontos especiais por meio do código promocional CARNAVALWINDSOR, no período de 09 a 18/02, com opção de parcelamento em até seis vezes.

Na região da Barra da Tijuca, a grande atração no período é a tradicional Feijoada Carnavalesca ('salgada', R$ 700 por pessoa) que acontece no sábado de carnaval (10/02), das 13h às 18h, que será realizada no salão Europas, no térreo do hotel Windsor Oceânico. Entre as atrações, apresentações da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, campeã do carnaval carioca em 2023, e do Bloco Orquestra Voadora. Além disso, haverá roda de samba, DJ, e a presença da musa Renata Santos. O evento ainda contará com espaço de maquiagem.

Durante todo o evento será oferecido um buffet completo de feijoada com variedade de carnes, servidas separadamente, além de saladas, pratos quentes e deliciosas sobremesas, tudo preparado pelos experientes chefs da Rede Windsor. E para os que não consomem produtos de origem animal, será servida uma opção vegana, com feijão com abóbora, pimentões, batata doce roxa, cenoura e cogumelo Portobello, acompanhado de farofa de banana com óleo de coco.

As crianças também terão à disposição o espaço Kid´s Club com piscina de bolinhas, cabana com túnel, brinquedos e mesinhas para colorir. Os menores de oito anos precisam da companhia de um responsável maior de 18 anos. Já os maiores vão encontrar jogos de videogame, dados e de tabuleiro, sempre acompanhados por monitores especializados.

Feijoada de Carnaval do Windsor: entrada só com abadá Foto: divulgação

Os presentes à feijoada receberão um abadá, que garantirá a entrada no evento. Cada criança de até cinco anos será cortesia, desde que acompanhada de um adulto pagante. Para crianças de 6 a 10 anos, o desconto será de 50% do valor aplicado para o adulto. A partir de 11 anos já pagam o valor integral. O espaço Kid´s Club também estará disponível para os hóspedes dos hotéis Windsor Barra e Windsor Oceânico.

Primeira unidade da Rede na Barra da Tijuca, o cinco estrelas Windsor Barra reúne acomodações de luxo e vista para a orla, com piscinas adulto e infantil na cobertura. Entre as atrações para os pequenos, oferece ainda gratuitamente cabaninha sustentável, sob disponibilidade, em apartamento na categoria superior executivo family plan, que comporta até dois adultos e duas crianças de até 10 anos. A cabana é feita do tecido de colchas que estão fora de uso do enxoval da unidade. O material é transformado pelas costureiras da unidade após passar por um rigoroso processo de higienização.

O hotel também oferece em seu restaurante o cardápio infantil com seis opções de pratos, como espaguete na manteiga, penne ao molho bolonhesa, escalopinho de filé mignon, filé de frango grelhado, pargo grelhado e picadinho de filé mignon, tendo como opção escolher até dois acompanhamentos que incluem batata frita, arroz, legumes ao vapor, salada, purê de batatas, entre outros.

Já o Windsor Oceânico, que fica a poucos metros da Praia da Barra, dispõe de infraestrutura completa e atendimento especial. Entre os diferenciais do hotel, está o ponto de abastecimento para carros elétricos, atendendo hóspedes e passantes. Possui duas conexões para atender a dois veículos simultaneamente, e o próprio cliente pode fazer sozinho, recebendo um alerta quando estiver 100% carregado.

Inaugurado em 2021, o Windsor Tower é o mais novo da Rede na Barra. A poucos metros da praia, a unidade possui uma cobertura com vista 360 graus, o ambiente adequado para quem procura hospedagem com o melhor custo benefício da região. A unidade dispõe de um buffet completo de café da manhã, que acaba de ganhar novos itens, como bolo de corte, suco verde, linguiça, vegetais fatiados, entre outros.

O Windsor Marapendi, também na Zona Oeste e cinco estrelas, é para quem busca se hospedar com a família no carnaval, e não abre mão da companhia do seu animal de estimação. O hotel é o primeiro da Rede Windsor a oferecer o serviço na região, em que os clientes são autorizados a levar um animal, cão ou gato, de até 5kg por apartamento, mediante uma taxa adicional por dia. Além disso, a unidade possui amplos e confortáveis apartamentos, como é o caso do quarto Família Plus, que possui dois apartamentos superiores executivos conjugados, que podem comportar até 3 adultos + 3 crianças. O hotel ainda possui confortáveis e luxuosas acomodações, área de lazer com piscina e uma linda vista para o mar.

“Estamos muito otimistas para que tenhamos 100% de ocupação nas nossas unidades, principalmente na Barra da Tijuca, que é um local para quem busca tranquilidade para aproveitar o feriado. Estamos oferecendo uma série de atrativos para agradar a toda família, além da nossa tradicional feijoada carnavalesca que traz toda a essência da festa carioca para dentro do nosso hotel, assim conseguimos proporcionar aos nossos hóspedes, conforto e segurança, tudo isso a poucos passos de uma das mais belas praias do Rio de Janeiro”, diz Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede Windsor Hoteis.

Serviço: Feijoada Carnavalesca da Rede Windsor Hoteis / Dia: 10 de fevereiro – sábado / Horário: 13h às 18h / Local: Hotel Windsor Oceanico – Salão Europas - Térreo / Endereço: Rua Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca / Reservas: (21) 96606-8470 (whatsapp) ou [email protected] / Valores: R$700, com direito a abadá, feijoada completa e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. / Crianças de até 5 anos, acompanhada de um adulto pagante, não paga / De 6 a 10 anos – 50% do valor total / A partir de 11 anos - valor integral. (com assessoria de imprensa)