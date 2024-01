Itália ganha trem turístico entre Roma e Cortina d'Ampezzo

Experiência vai operar durante inverno, até 25 de fevereiro

Publicado em 19/12/2023 às 09:16

Alterado em 19/12/2023 às 09:16

Espresso Cadore opera durante inverno Foto: Ansa

Partiu na última sexta-feira (15) a primeira viagem do novo "Espresso Cadore", um dos trens da empresa "Treni Turistici Italiani", que faz o trajeto entre a capital italiana Roma e a estação de esqui Cortina d'Ampezzo.

O trajeto é feito de madrugada, com o movimento do trem "ninando" os passageiros em vagões-leitos.

O trem vai, na verdade, até Calalzo di Cadore, onde os viajantes embarcam em um ônibus dedicado para o trecho final até Cortina.

A ANSA acompanhou a viagem, que começa às 21h (horário local), quando o condutor acompanha os hóspedes até as respectivas cabines e leva as malas para o vagão de bagagens, onde também podem ser deixados equipamentos de esqui e bicicletas.

Logo depois, os viajantes vão ao vagão restaurante, que conta com mesas com toalhas e guardanapos de tecido, pratos de cerâmica e copos de vidro.

Convidativo, o menu tem quatro etapas, com duas opções de entrada, três opções de primeiro prato, três de segundo e duas sobremesas à escolha do visitante, além de uma carta de vinhos.

O trem começa o percurso durante o jantar e o bar fica aberto durante toda a viagem.

O banheiro da cabine oferece nécessaire com utilidades, incluindo máscara de dormir e pente. Depois, é hora de descansar na cama do vagão, com lençóis de algodão.

O condutor acorda os visitantes no horário desejado e o café da manhã pode ser tomado na cabine ou no restaurante, quando já é possível ver das janelas o amanhecer nas Dolomitas.

O trem chega ao destino quase às 8h (horário local).

O trem vai operar até 25 de fevereiro em todos os finais de semana, da estação Roma Termini a Calalzo di Cadore. Há paradas em Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone - Zoldo. (com Ansa)