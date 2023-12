Explorando os encantos de Orlando: um guia para viajantes brasileiros

O turismo entre o Brasil e os Estados Unidos tem crescido exponencialmente nos últimos anos, e um destino que tem atraído a atenção dos brasileiros é a ensolarada cidade de Orlando, na Flórida. Conhecida por seus parques temáticos icônicos e atrações emocionantes, Orlando se destaca como um local imperdível para viajantes em busca de diversão e entretenimento.

O que fazer em Orlando

Orlando oferece uma variedade impressionante de atividades para todos os gostos. Os parques temáticos, é claro, são o principal destaque. Desde a magia da Disney até as aventuras emocionantes da Universal Studios, há algo para todos. Além dos parques, explorar a International Drive é uma experiência única, com restaurantes, lojas e atrações para todos os interesses.

Melhor experiência

Ao planejar uma viagem para Orlando, é essencial considerar a logística. Voos diretos de diversas cidades brasileiras para o Aeroporto Internacional de Orlando facilitam o acesso à cidade. Recomenda-se reservar os ingressos para os parques com antecedência, garantindo assim a melhor experiência possível.

Parques da Disney

Os parques temáticos da Disney são a cereja do bolo para muitos visitantes. O Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom oferecem experiências únicas e inesquecíveis. Ao explorar o Magic Kingdom, não deixe de presenciar o deslumbrante show de fogos de artifício sobre o icônico Castelo da Cinderela.

Transporte

Muitos turistas se perguntam sobre as opções de transporte em Orlando. A cidade é conhecida por sua infraestrutura eficiente, e uma opção conveniente é alugar um carro. A RentingCarz oferece uma variedade de veículos para atender às necessidades dos viajantes.

Aluguel de carro

Optar pelo aluguel de carro em Orlando proporciona uma flexibilidade incomparável para explorar a região. Os viajantes podem escolher entre uma ampla gama de veículos, desde carros compactos até SUVs espaçosos.

A praticidade de alugar um carro permite que os visitantes explorem não apenas os parques temáticos, mas também as belezas naturais da Flórida, como as praias da Costa do Golfo ou os Everglades. Com GPS integrado e assistência 24 horas, é uma experiência tranquila para os viajantes.



Viajar para Orlando, na Flórida, é sem dúvidas uma experiência inesquecível para os turistas brasileiros. Com uma variedade de atividades, desde a magia dos parques da Disney até a conveniência de explorar a cidade de carro, Orlando continua a ser um destino de sonho para famílias, amigos e amantes de aventuras. Ao planejar sua próxima escapada, considere a beleza e a diversão que aguardam em Orlando, onde os sonhos se tornam realidade.

Algumas curiosidades sobre Orlando

Orlando, situada no coração da Flórida, não se encontra diretamente nas costas leste ou oeste, mas suas praias mais próximas, como Daytona Beach (Costa Leste) e Clearwater (Costa Oeste), estão a apenas uma hora de carro. Ideal para uma escapada após explorar parques e fazer compras.



O maior Hard Rock Café do mundo está no CityWalk do Universal Studios em Orlando. Funciona como um gigantesco museu do Rock, exibindo uma variedade de acessórios e obras de arte dedicadas ao universo do Rock and Roll, incluindo tijolos originais dos Beatles do The Cavern Club.



Surpreendentemente, Orlando é um paraíso para os amantes de cerveja artesanal. A região central da Flórida é conhecida por suas cervejarias, oferecendo roteiros turísticos para explorar diferentes tipos e marcas. Além de encontrar opções nos parques temáticos, é possível apreciar cervejarias em pequenas cidades próximas a Orlando.



Anualmente, Orlando atrai mais de 70 milhões de visitantes. Em 2018, a cidade recebeu 75 milhões, superando significativamente o número total de visitantes na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, que foi de cerca de 1 milhão. Um testemunho do seu magnetismo turístico constante, sem depender de eventos extraordinários.



A área atualmente ocupada pela cidade de Orlando era habitada por uma tribo nativa americana chamada Seminoles. Durante a Primeira Guerra dos Seminoles, em 1836, um soldado chamado Orlando Reeves foi morto em suas terras de plantação de açúcar. Seu corpo foi enterrado próximo a uma árvore, onde seu nome foi inscrito. Posteriormente, colonos que chegaram à região associaram o nome no túmulo ao local de estabelecimento, resultando no nome da cidade como a conhecemos hoje.



Durante a Segunda Guerra dos Seminoles, em 1838, o Exército da União estabeleceu um acampamento em Fort Gadlin, ao sul do atual centro da cidade, mas foi abandonado após o fim da guerra. Somente na Terceira Guerra dos Seminoles, por volta de 1850, a região viu uma ocupação significativa, principalmente por criadores de gado, que permaneceu durante a Guerra Civil Americana. Entre 1875 e 1895, Orlando experimentou um notável crescimento na produção de frutas cítricas, especialmente laranjas, durante o período conhecido como a Era Premiada.