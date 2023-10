Serra Gaúcha celebra Natal em meio a vinhedos e gastronomia

Maior destino enoturístico do país, a Serra Gaúcha concentra as principais vinícolas brasileiras, tendo no charmoso Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), o epicentro das visitações para conhecer boa parte do que de melhor a indústria vitivinícola nacional produz - tradição essa trazida por imigrantes da Itália no século 19.

Esse mesmo cenário, distante cerca de 120 quilômetros da capital Porto Alegre, apresenta, em dezembro, um motivo a mais para brindar a excelência dos vinhos e espumantes que saem dali para conquistar o mundo.

Grande sucesso no ano passado, o Natal nos Vinhedos volta entre os dias 8 e 23 de dezembro para incrementar o já badalado turismo de experiência no município de 125 mil habitantes, conhecido pela sua grande oferta de restaurantes e hotéis com estilo italiano.

A nova atração do Vale dos Vinhedos coloca o visitante para curtir espetáculos com músicas que mesclam o cancioneiro temático da data a outras do folclore italiano, além de temas populares e clássicos. O principal chamariz para atrair os turistas é a paisagem: a programação ocorre no meio de um parreiral de verdade, em colinas que recordam os cenários do Vêneto e da Toscana e em uma das regiões brasileiras cujos rótulos mais acumulam premiações em concursos internacionais.

Nesse belo cenário, uma dança de luzes enriquece a atmosfera de encantamento e desenha o corredor central onde o público assiste às apresentações.

Além de proporcionar momentos de alegria, descontração e emoção, o Natal nos Vinhedos traz movimentação extra durante o fim de ano, em um esforço para fortalecer o turismo encampado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), entidade promotora do projeto.

"O Natal nos Vinhedos oferece uma experiência única e genuína aos visitantes, de contato com a cultura local, como a vitivinicultura, a culinária, o folclore, com suas danças como a tarantela, e o talian, a língua original nascida aqui resultante da mistura das línguas faladas pelos imigrantes com o português. Com isso, todos os empreendedores da microrregião ganham", conta a presidente do CIC-BG, Marijane Paese.

O Vale dos Vinhedos, assim como Bento Gonçalves e boa parte dos municípios da Serra Gaúcha, foi colonizado por imigrantes italianos a partir de 1875. Veio dessa presença histórica a vocação para produzir vinhos e espumantes dos mais diversos tipos de uvas.

Os visitantes podem conhecer variedades como Merlot e Cabernet Sauvignon, entre os tintos, e Chardonnay e Riesling, entre os brancos, além de espumantes que vão de Moscatéis a Bruts. Alguns deles ostentam o selo de Denominação de Origem (DO), comprovando que exprimem a excelência do terroir do Vale dos Vinhedos, primeiro lugar do país a obter tal reconhecimento em vinho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Como nos mercados natalinos da Itália e da Europa, o Natal nos Vinhedos oferece ao público a oportunidade de apreciar a programação artística abastecido de bebidas locais e de produtos gastronômicos da região, como massas artesanais guarnecidas com molho, queijos coloniais, embutidos como salame e copa, geleias de frutas (figo e uva são destaques), doce de leite e cucas.

Na primeira edição do evento, em 2022, mais de 25 vinícolas participaram da proposta, que recebeu um público de milhares pessoas. Para quem pensa em visitar o Natal nos Vinhedos, a dica é chegar antes do pôr do sol. Ver o astro rei se acomodar por ali é a chance para contemplar a incrível luz da Serra Gaúcha no fim de tarde - e garantir, claro, ótimas fotos tendo os belos vinhedos da região como paisagem.

O evento acontece nos dias 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de dezembro, nas parreiras do KM 21 da RS-444, no Vale dos Vinhedos, em frente à vinícola Miolo. (com Ansa)