7 dicas essenciais para aproveitar mais seu cruzeiro no Egito

Quem nunca sonhou em conhecer o Egito? A imensidão das pirâmides, o mistério da Esfinge, templos e mercados. Porém, há uma forma incrível de conhecer o berço de uma das civilizações mais impressionantes da Antiguidade: navegar pelos famosos cruzeiros Rio Nilo. Para a experiência ser ainda mais marcante, trouxemos dicas essenciais para aproveitar mais seu cruzeiro no Egito.

Como você verá adiante, há diferentes opções de itinerários. A bordo, o passageiro encontra acomodações luxuosas, jantares, festas e excursões guiadas pelos pontos de interesse. Também, gastronomia e atividades de lazer, como piscina.

Sem dúvidas, uma opção de viagem incrível que fica ainda melhor com dicas para aproveitar seu cruzeiro.

Dicas essenciais para aproveitar mais seu cruzeiro no Egito

Não é à toa que o Egito é um dos principais destinos turísticos do mundo. E um cruzeiro é uma forma de incrementar a viagem.



1 - Entenda a importância do Nilo

Antes de tudo, você precisa saber que os cruzeiros navegam pelo lendário Rio Nilo, o segundo maior do mundo. Só para ilustrar, ele cruza mais seis países, além do Egito, sendo eles:



Tanzânia;

Quênia;

República Democrática do Congo;

Burundi;

Sudão do Sul;

Ruanda.



Além disso, possui afluentes em Uganda e Etiópia. Toda essa magnitude se junta à importância histórica e econômica das civilizações antigas até hoje.



2 - Conheça os pontos de saída e chegada

A princípio, os itinerários dos cruzeiros no Egito partem de Luxor ou Aswan, duas das cidades mais visitadas do país. O ponto final é, também, sempre uma delas. Daí, é interessante dar uma lida no que você encontra em cada uma, além de um pouquinho da história.

3 - Conheça as opções de Cruzeiro no Egito

Como mencionado, os itinerários começam em Luxor e terminam em Aswan ou vice-versa. A duração varia de duas a sete noites. A quantidade de dias a bordo influencia, sobretudo, o ritmo da viagem. Ou seja, quanto menor o roteiro, mais rapidamente visitará os pontos de interesse.

Por isso, é interessante avaliar, ao menos, os itinerários de quatro noites. Assim, você visita as atrações, sempre na companhia de um guia (as excursões são organizadas pelo navio), com calma. E, sem dúvidas, ainda aproveita as atividades do próprio Cruzeiro no Egito.



4 - Dê uma lida nos pontos de interesse

Embora haja variação quanto a pontos de partida e chegada, bem como duração, os itinerários dos cruzeiros no Egito passam pelas mesmas atrações, dispostas ao longo da costa. Entre as principais, podemos destacar:

Visita a Barragem de Aswan, Templo de Philae e Obelisco Inacabado;

Visita ao ao Templo compartilhado de Sobek e Hórus, em Kom Ombo;

Visita ao Templo de Hórus em Edfu;

Visita ao Templo de Karnak e Templo de Luxor;

Visita ao Vale dos Reis, Templo da Rainha Hatshepsut e Colossos de Memnon.

Lembrando que as paradas e tempo para visitação vão depender da extensão do itinerário.



5 - Leve as roupas adequadas

Embora não haja restrições tão severas a bordo quanto nas cidades, é importante ter em mente que o Egito é um país muçulmano, logo, há regras sobre transparência e roupas curtas, por exemplo.

Em um Cruzeiro no Egito, não é necessário cobrir os cabelos com lenço, mas em vários templos e demais atrações, isso é exigido. Na piscina do navio, mulheres podem usar roupas de banho. Contudo, a recomendação é pelo uso de trajes mais largos e pouco chamativos.

Inicialmente, há uma série de atividades a bordo, como jantares e festas. Nestes casos, não é preciso usar vestidos de gala, mas um básico e elegante. Macacões e vestidos longos, bem como blusas e jeans são bem-vindos.

Já os homens podem usar shorts de piscina, evitando sungas. Tanto no navio quanto fora, é bom usar camisetas, camisa de manga curta e calça jeans.



6 - Verifique a documentação

Essa dica é válida para a viagem ao Egito, em si! Para evitar transtornos e, sobretudo, impedimento de embarque, saiba que brasileiros precisam de visto para o Egito, solicitado na Embaixada ou no aeroporto.

Também é importante que a validade do passaporte seja, no mínimo, de seis meses. Ah, e a moeda do Egito é a libra egípcia



7 - Confira o clima

Embora haja itinerários o ano inteiro, o ideal é fazer seu cruzeiro no Egito entre os meses de outubro e abril, quando as temperaturas são mais amenas no sul do país. Caso vá entre novembro e março, leve casacos e cachecol porque é inverno e, sim, faz frio.

Em suma, um cruzeiro no Egito é uma experiência incrível para quem busca conhecer as maravilhas do antigo país. Principalmente, pela possibilidade de visitar diversas atrações históricas e culturais.