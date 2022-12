Luxo, aventura e contato com a natureza em Los Cabos

Talvez Los Cabos não seja um destino tão famoso quanto Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen ou Acapulco. Ainda assim, esta cidade do estado da Baja Califórnia, localizada numa extensa península ao noroeste do México, ganhou destaque por sua beleza, pelas experiências ímpares que oferece e pela qualidade de seus hotéis e de sua gastronomia.

Uma das vivências inesquecíveis por ali é a observação de baleias. Entre os meses de janeiro e abril, todo viajante pode ver estes lindos animais, que chegam ao Mar de Cortés em sua migração sazonal. Neste lugar, elas dão à luz seus filhotes e, por esta razão, ficam durante um bom tempo com eles na região.

São oferecidas diferentes excursões em barco para apreciar de perto os grupos de baleias-cinzenta e jubarte que passeiam pelas águas de Los Cabos. Apesar da chegada destes animais começar na metade de dezembro, os especialistas afirmam que é no princípio do ano que podemos ver mais e melhor estes lindos mamíferos.

Além disso, é possível conhecer outro majestoso habitante do mar: o tubarão-baleia. Também fazendo sua migração anual, ele passa pela região entre outubro e fevereiro. Por isso, durante dois meses o maior peixe do mundo convive com as baleias nas águas da Baja Califórnia.

O mar, um espaço infinito

Entretanto, há muito mais para ser desfrutado nas águas deste destino dos sonhos. A navegação é uma das atividades de maior beleza praticadas ali, contado com paisagens do Cabo San Lucas e outras formações costeiras como cenário.

Algumas companhias de viagem oferecem passeios em barco com piso transparente, o que permite apreciar, além da paisagem da superfície, a beleza submarina, que se mostra tanto no terreno quanto na enorme variedade de peixes, golfinhos e até tubarões que nadam por estas águas.

Há também uma grade variedade de esportes aquáticos para praticar, como jet ski, flyboard e surf. Isto sem contar com as possibilidades de fazer snorkel e nadar com os golfinhos. Os visitantes podem ainda mergulhar com tubarões-baleia sem medo. Diferentemente de outras espécies, este tipo de tubarão não ataca nem come nenhum animal grande, alimentando-se somente de plâncton.

A terra, um ambiente incrível

A Baja Califórnia também oferece passeios fantásticos na terra. As paisagens desérticas, os acidentes de seu terreno ou junto do mar, assim como suas incríveis montanhas, permitem realizar atividades tradicionais, como rapel, tirolesa ou trilha.

Além disso, o deserto oferece ainda incríveis passeios a cavalo ou até camelo, animais que se adaptam muito bem a estes ambientes mais secos e contribuem para a experiência única de quem quer conhecer mais a região.

Mas se você busca mais conforto, pode também realizar passeios em quadriciclos ou veículos com tração nas quatro rodas e conferir locais aonde não chegam outros tipos de veículo ou animais.

Hospedagem

Em meio ao fascinante show oferecido pelos animais e paisagens, o lugar onde ficar é parte fundamental do descanso e do prazer que buscamos nas nossas férias. Esta região do México conta com cada vez mais opções, mas, sem sombra de dúvidas, uma das alternativas é o Nobu Hotel Los Cabos.

Os quartos deste hotel de luxo oferecem uma vista espetacular, além de um incrível serviço exclusivo e uma gastronomia sensacional. Suas vistas, sua construção e tudo que ele oferece, fazem deste hotel uma das melhores maneiras de desfrutar de Los Cabos.

O Nobu Hotel Los Cabos conta com atividades organizadas no próprio hotel, além de área de Spa e Wellness Center no estabelecimento. A paisagem e a localização se juntam para oferecer um diferencial enorme a uma das propostas hoteleiras mais badaladas desta região e de todo o México.

Los Cabos é um local com opções das mais variadas. Desde o luxo do Nobu Hotel Los Cabos até a observação de baleias. Desde nadar com tubarões-baleia até passear em um camelo pelo deserto. A Baja Califórnia surpreende, sem nunca decepcionar.

Sobre a RCD Hotels

A RCD Hotels é a empresa encarregada da compra e venda de propriedades de luxo no México, Caribe e EUA, incluindo o Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (o primeiro Hard Rock Hotel com tudo incluso do mundo) na República Dominicana; nove propriedades no México: Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Riviera Maya e Hard Rock Hotel Los Cabos, Nobu Los Cabos, UNICO 20º 87º Hotel Riviera Maya - o melhor da categoria luxo com tudo incluso - e a mais recente inauguração do Residence Inn by Marriott® em Mérida, Cancún e Playa del Carmen. Além disso, conta também com o Nobu Hotel Chicago nos Estados Unidos.

Sobre o Nobu Hotel Los Cabos

Criado e concebido pelo famoso chef japonês Nobu Matsuhisa e pelo ator ganhador de dois óscares Robert De Niro, o conceito do Nobu Hotel é trazer uma experiência inspiradora e única na costa do Cabo San Lucas. O estabelecimento tem 200 quartos e combina a perfeição do minimalismo japonês contemporâneo com materiais e acabamentos mexicanos naturais e de origem local. O exclusivo restaurante e bar Nobu fica de frente para a praia, no Oceano Pacífico, oferecendo a famosa experiência Nobu, com uma vista extraordinária. O complexo de praias conta com instalações amplas, incluindo espaços para eventos e reuniões, um luxuoso spa, lojas e uma grande variedade de experiências gastronômicas e de relaxamento.