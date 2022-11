'Museu das Ilusões' será aberto em Roma neste sábado

Uma das atrações mais inusitadas, divertidas e interessantes do mundo chega a Roma a partir deste sábado (12): o Museu das Ilusões.

O espaço, que será aberto a poucos passos da Basílica de Santa Maria Maggiore, na via Merulana,17, na "cidade eterna", é o 38º deste tipo em todo o mundo e o segundo na Itália, depois do instalado em Milão.

O novo museu é composto por mais de 70 atrações relacionadas à ciência, principalmente à física e à psicologia, além de incluir imagens que se refletem sem parar, poços sem fundo, pisos inclinados, clones, objetos que mudam de forma e jogo de luz.

O local oferece diversão transversal, para adultos e crianças (a partir de 6 anos), e conta ainda com truques, efeitos ópticos e salas particulares para estimular reflexão e perspectiva.

O itinerário, que tem duração de cerca de uma hora, abre com uma homenagem a Roma, lembrada nas cores das paredes e através de um rosto gigantesco do poeta Trilussa que persegue o visitante com o olhar.

O Museu das Ilusões é uma ideia original lançada em 2015 em Zagreb, na Croácia. Desde então, foram abertas instalações em todo o mundo, incluindo Brasil, Estados Unidos, Egito e Canadá. (com agência Ansa)

Serviço: "Museu das Ilusões" / Endereço: Via Merulana 17 - Roma / Horário local: De segunda a quinta-feira: das 10h às 20h30 (última entrada às 19h30) / De sexta-feira a domingo: das 10h às 21h (última entrada às 20h). Aos fins de semana, entrada apenas por reserva online / Valor: Adultos: 18 euros / Crianças (6-15 anos): 12 euros / Crianças (0-5 anos): entrada gratuita / Bilhete Familiar: 45 euros / Site oficial.

Na itália, visita também a Casa de Julieta, em Verona



Local só recebe público após reservas on-line

A partir deste sábado (12), a Casa de Julieta, museu em Verona que homenageia a célebre heroína de William Shakespeare, só receberá visitantes que tiverem feito reservas e compra de bilhetes on-line.

A medida "emergencial" foi anunciada pela Câmara Municipal de Verona em comunicado oficial e será uma forma de combater a presença massiva de turistas principalmente nos fins de semana.

[Casa de Julieta] Museu recebe milhares de apaixonados ao longo do ano (Foto: Foto: Ansa)

Com a decisão, durante a semana e feriados, o acesso ao museu será permitido apenas aos visitantes que tenham adquirido previamente o ingresso online, mediante reserva de entrada, no site oficial.

O museu abriga peças que fazem referência à obra "Romeu e Julieta", que é ambientada em Verona, e às suas diversas adaptações para o cinema, principalmente a de Franco Zeffirelli.

O percurso inclui o famoso pátio da casa, onde está a estátua de Julieta. O local é visitado por milhares de pessoas que acariciam o seio da estátua como símbolo de esperança para ter um amor eterno.

A selfie segurando os seios de Julieta, localizada na varanda da famosa casa dos Capuletos, é um ritual que se renova diariamente e é realizado por todos os turistas que procuram um romance inspirado na obra-prima, embora trágica, de Shakespeare.

A Casa de Julieta pode ser visitada até maio, de terça a domingo, das 9h às 19h (horário local). Já nos meses de verão, de junho a setembro, o acesso pode ser feito de segunda a domingo, sempre das 9h às 19h. (com agência Ansa)