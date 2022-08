Três opções de viagens no estilo 'bate e volta' para o 7 de setembro

No dia 7 de setembro é feriado nacional, quando se comemora o Dia da Independência do Brasil. E nada melhor do que comemorar viajando para conhecer mais lugares desse país paradisíaco e cheio de cultura

Contudo, por cair em uma quarta-feira, poucas pessoas terão a oportunidade de fazer esses passeios mais longos. Pensando nisso, a Art Turismo, empresa operadora de viagens, resolveu listar três roteiros, no modelo “bate e volta” que irão acontecer nessa data e que estão com preços acessíveis:





39° Expoflora em Holambra, São Paulo

Neste roteiro, além dos ônibus executivos de ida e volta, guia credenciado, assistência de viagem, já está incluso o ingresso a 39° da Expoflora 2022, com diversas atrações.

Entre elas, estão o Shopping das Flores, a exposição de arranjos florais, a possibilidade de conhecer a culinária holandesa e brasileira, é possível assistir às danças típicas holandesas, visitar o museu histórico cultural de Holambra, garantir as lembrancinhas da família em souvenirs e artesanatos. Ainda tem a parada das flores, com carros decorados, e a chuva de pétalas, tradição da exposição

O valor está R198,00 por pessoa.

10° Festival da Linguiça em Bragança Paulista, São Paulo

Já nesse passeio, também está incluído o transporte, guia e assistência de viagem. É realizada uma parada para visitar a Pedra do Santuário, uma das principais atrações da cidade de Pedra Bela, onde é possível subir até uma igrejinha no alto da pedra, com vista de 360°.

Mas a grande atração dessa viagem é a possibilidade de desfrutar o 10° Festival de Linguiça, com 11 produtores artesanais do alimento, com som ao vivo e atrações regionais.

O valor está R185,00 por pessoa.





Colheita de Jabuticaba em Casa Branca, São Paulo

Para o mesmo destino, existem duas opções. A primeira, além dos transporte, guia e assistência, também estão incluídos o ingresso à colheita de jabuticaba e ao almoço com buffet à vontade.

O passeio acontece pelo pomar, com diversos pés da fruta, degustação no pé à vontade, venda de jabuticabas e seus derivados, como geléia, licor e sorvete.

O valor está R265,00 por pessoa.

Já na segunda opção, possui uma parada a mais, em Porto Ferreira, onde é possível passear e realizar algumas compras nas lojas regionais, famosas pelos porcelanatos e cerâmicas. O almoço não está incluso.

O valor está por R220,00 por pessoa.





Sobre a Art Turismo

A Art Turismo é uma empresa especializada em turismo no geral. Foi fundada em 2002. É representante da Expoflora e possui mais de 3 mil ingressos à venda do evento em São Paulo.