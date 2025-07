Anvisa proíbe comercialização de medicamentos e complemento alimentar

Publicado em 21/07/2025 às 13:58

Alterado em 21/07/2025 às 13:58

Os medicamentos Colágeno + Vitamina C; L-Treonato de Magnésio; Espinheira Santa e também o Xarope da Vovó Isabel ou apenas Xarope da Vovó foram retirados da comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além desses produtos, a Agência proibiu também a venda do ingrediente alimentar Curcumyn Long e do lote L42158 do insumo farmacêutico Dysport® (Toxina Botulínica A), 150 U.

As resoluções de apreensão e recolhimento desses produtos são assinadas pelo gerente-geral de Inspeção e Fiscalização, Marcus Aurélio Miranda de Araújo, e publicadas no Diário Oficial da União, edição de sexta-feira, 18 de julho.

De acordo com a Resolução 2.703 da Anvisa, os medicamentos Xarope da Vovó Isabel e Xarope da Vovó são fabricados por empresa desconhecida e a comprovação da propaganda e comercialização do produto não possuem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Já o fabricante do Colágeno + Vitamina C, L-Treonato de Magnésio e da Espinheira Santa - Grupo Nutra Nutri Ltda - não possui autorização de funcionamento da Anvisa. Os três produtos também não têm registro, notificação ou cadastro na agência.

No caso do lote L42158 do Dysport®, o problema é que a empresa fabricante Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda não reconhece o lote como original, se tratando, portanto, de falsificação.

Por fim, a Anvisa considerou que o suplemento alimentar Curcumyn Long não atende às especificações referenciadas na legislação quanto à forma de obtenção, conforme descreve a Resolução 2.705.

Para mais esclarecimentos, acesse os canais de atendimento da Anvisa disponíveis no portal da Agência. (com Agência Brasil)