Como evitar a infecção urinária?

Publicado em 09/01/2025 às 18:54

A infecção urinária é uma condição comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Os sintomas podem variar de leves a graves e podem afetar qualquer parte do sistema urinário, incluindo os rins, ureteres, bexiga e uretra.

Segundo o urologista do Hospital Icaraí Dr. Mauro Nolasco, os principais sintomas costumam ser:

Micção frequente e urgente: uma das características mais comuns de uma infecção urinária é a necessidade frequente e repentina de urinar. Você pode sentir que precisa urinar com mais frequência do que o normal e pode ter dificuldade em segurar a urina.

Dor ou queimação ao urinar: a queimação ou dor ao urinar é um sintoma comum de infecção urinária. Isso pode ser causado pela irritação das membranas mucosas do trato urinário devido à presença de bactérias.

Urina turva ou com odor forte: a urina infectada pode parecer turva, com uma aparência leitosa ou com partículas visíveis. Além disso, pode ter um cheiro forte e desagradável devido à presença de bactérias.

Dor abdominal ou pélvica: algumas pessoas com infecção urinária podem sentir dor na região abdominal inferior ou na região pélvica. Isso pode ocorrer devido à inflamação da bexiga ou dos rins.

Sangue na urina (hematúria): a presença de sangue na urina é chamada de hematúria e pode ser um sinal de infecção urinária. O sangue pode ser visível a olho nu ou detectado apenas por exames laboratoriais.

Sensação de mal-estar geral: algumas pessoas com infecção urinária podem se sentir cansadas, letárgicas ou com febre baixa. Isso ocorre porque o sistema imunológico está combatendo a infecção.

Dor lombar: se a infecção afetar os rins, pode causar dor na parte inferior das costas, onde os rins estão localizados.

O especialista alerta que é importante observar que nem todas as infecções urinárias apresentam todos esses sintomas e que a gravidade pode variar de pessoa para pessoa. Segundo Nolasco é importante prevenir o quadro com algumas ações, como:

Hidrate-se adequadamente: beber água suficiente é crucial para manter o trato urinário saudável. A água ajuda a diluir a urina e a eliminar as bactérias que podem causar infecções.

Hidratar-se adequadamente: beber água suficiente é crucial para manter o trato urinário saudável. A água ajuda a diluir a urina e a eliminar as bactérias que podem causar infecções.

Praticar uma boa higiene pessoal: lavar as mãos regularmente e limpar-se adequadamente após urinar ou evacuar pode ajudar a prevenir a introdução de bactérias no trato urinário.

Urinar após relações sexuais: urinar logo após o sexo pode ajudar a limpar as bactérias que podem ter entrado na uretra durante a atividade sexual.

Evitar segurar a urina por períodos prolongados: urinar regularmente impede que as bactérias se acumulem na bexiga. Tente não segurar a urina por longos períodos, pois isso pode aumentar o risco de infecção.

Usar roupas íntimas de algodão: roupas íntimas feitas de materiais respiráveis, como algodão, permitem que o ar circule e ajudam a manter a área genital seca, o que pode reduzir o risco de infecções.

Evitar o uso de produtos irritantes: produtos como sprays perfumados, sabonetes perfumados e duchas vaginais podem irritar a uretra e aumentar o risco de infecções urinárias. Opte por produtos suaves e sem fragrância.

Manter uma dieta saudável: alimentos ricos em fibras ajudam a regular o sistema digestivo, reduzindo o risco de constipação, o que pode contribuir para infecções urinárias. Além disso, evite o consumo excessivo de alimentos e bebidas que possam irritar a bexiga, como cafeína, álcool e alimentos picantes.

Evitar o uso excessivo de antibióticos: o uso excessivo de antibióticos pode eliminar as bactérias benéficas do trato urinário, tornando-o mais suscetível a infecções. Sempre tome antibióticos apenas quando prescritos por um profissional de saúde e siga as instruções cuidadosamente.

“Seguir essas dicas pode ajudar a reduzir o risco de infecções urinárias e manter o trato urinário saudável. No entanto, se você suspeitar de uma infecção urinária ou tiver sintomas como dor ao urinar, vontade frequente de urinar ou dor na região pélvica, é importante procurar orientação médica para um diagnóstico e tratamento adequados”, explica o médico. (com assessoria de imprensa)