Veja o que acontece com seu corpo depois de consumir até três ovos por dia

Se as pessoas soubessem os benefícios associados ao consumo de dois a três ovos por dia, elas jamais deixariam de consumi-los.



Entre os tantos benefícios, podemos destacar:



1. Melhora da função cerebral

O consumo de ovos, na porção de dois a três por dia, fornece uma concentração de fosfolipídios em níveis saudáveis, permitindo que as células cerebrais tenham uma comunicação eficiente, graças à presença de colina. Com isso, a nossa memória fica mais afiada.

Sua deficiência está ligada a problemas de memória, letargia e confusão de raciocínio.

2. Melhora da visão

Além da nossa memória, os ovos também auxiliam na saúde dos nossos olhos. Isso porque, eles são ricos em luteína e zeaxantina, substâncias que são responsáveis pela visão clara e de alto nível. Nas situações de deficiência, a vista fica turva ocorrendo comprometimento da visão.

O consumo diário de ovos também ajuda na prevenção da degeneração macular e, além disso, atua na redução do risco de cataratas.

3. Melhora dos níveis de vitamina D

Pelo consumo diário de ovos, nosso organismo poderá contar com uma quantidade adequada de vitamina D, promovendo a melhora da função imunológica e aporte de cálcio nos ossos e dentes.



4. Atuação na nutrição capilar e proteção da pele

O consumo dos ovos também pode contribuir para o fortalecimento do cabelo e melhora da pele, graças à alta concentração de biotina, vitamina B12 e proteínas.

Aliado a isso, os ovos têm muitos fosfolipídios que aumentam a eliminação de toxinas do fígado.

Outro benefício está ligado à redução, em 87%, das manchas de idade na pele, além de aliviarem as rugas ao redor dos olhos.



5. Auxílio no equilíbrio do colesterol

A presença de fosfolipídeos nos ovos auxilia no equilíbrio do colesterol no nosso organismo, e, por também serem ricos em ômega 3, neutralizam os triglicerídeos, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares.



Na verdade, o colesterol tem muitos benefícios:

• Ele desempenha um importante papel na regulação das proteínas, nos processos envolvendo a sinalização celular;

• Também tem papel fundamental nas membranas celulares;

• Permite a interação entre trilhões de células;

• É precursor dos ácidos biliares – com pouco colesterol, o nosso sistema digestivo fica comprometido;

• É essencial para o cérebro, uma vez que ele contém cerca de 25% do colesterol do nosso corpo;

• E ainda é crítico para a conexão entre neurônios, o que nos permite pensar, aprender e ter uma boa memória.



6. Auxílio na perda de peso

Consumir ovos pela manhã, em uma dieta de baixo carboidrato, acelera a perda de peso, pois gera mais energia e saciedade. Com isso, as pessoas tendem a comer menos.



7. Redução do risco de câncer

A alta concentração de colina, promove redução do risco de câncer. De acordo com um estudo, o consumo de dois ovos diariamente é o suficiente para reduzir o risco de desenvolver câncer de mama em 18%.



8. Ação protetora durante a gestação

Os ovos são ricos em vitaminas do complexo B e ácido fólico, essenciais para mulheres gestantes, pois agem melhorando a formação do tubo neural do feto durante a gestação.



Com isso, os riscos associados com a possibilidade de má formação e retardo mental de uma criança são reduzidos. Portanto, é fundamental que as mulheres consumam ovos inteiros durante a gestação.



Ainda sobre a presença da colina nos ovos, ela também é fundamental para mulheres grávidas, pois age na estruturação das membranas celulares e como sinalizador cerebral. A colina também previne certos defeitos congênitos, como espinabífida, e colabora no desenvolvimento do cérebro de bebês durante a gestação.

Acontece que, infelizmente, somente 8,5% das gestantes estão consumindo quantidades adequadas de ovos em suas dietas.



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357