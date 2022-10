Into promove evento educativo sobre a osteoartrite

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) promove, nessa quinta-feira (27), uma série de atividades educativas no BioParque do Rio, em São Cristóvão, para conscientizar a população sobre prevenção e tratamento dos sintomas da osteoartrite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 528 milhões de pessoas sofram da doença.



A osteoartrite causa dor, inchaços, rigidez e deformidades nas articulações dos pacientes, e se caracteriza pelo desgaste da cartilagem, através da inflamação dos tecidos que envolvem as articulações do corpo. Apesar de não possuir cura, há tratamento e, em alguns casos, prevenção.



“O Into tem como missão promover ações na assistência, no ensino, na pesquisa, na prevenção e na formulação de políticas públicas, e isso inclui as doenças musculoesqueléticas. Pensando nisso, queremos levar informação, de forma leve, a todos que participarem do evento”, explica a diretora-geral do Into, Germana Bahr.



Entre as atividades programadas estão exercícios voltados para o fortalecimento muscular e brincadeiras para as crianças. A ação, que terá a presença de profissionais do Instituto, como ortopedistas e educadores físicos, vai contar ainda com a distribuição de materiais informativos e brindes.

Serviço: Data: 27/10/2022 / Horário: 9h às 12h / Local: Parque da Quinta da Boa Vista S/N - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, 20940-040