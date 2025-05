Armani celebra 20 anos de alta-costura com mostra em Milão

Exposição ocorre no museu Silos e reúne marcos da grife

Publicado em 24/05/2025 às 17:32

Alterado em 24/05/2025 às 17:32

A grife italiana Armani celebra os 20 anos do lançamento da linha de alta-costura "Privé" com uma exposição no museu Silos Armani, em Milão, na Itália.

Aberta ao público de 21 de maio a 28 de dezembro, a mostra teve curadoria do fundador da marca, Giorgio Armani, e reúne cerca de 150 looks de quase 40 coleções da linha.

Como destaques estão as coleções Hommage au Japon, do outono/inverno de 2011/2012, ou a Nude, do outono/inverno de 2013/2014.

A Armani Privé também lançou o One Night Only em Pequim (2012), onde o estilista apresentou 15 peças inspiradas na China. Já em 2014, na capital francesa, a coleção Nomade expressou a essência do decorativismo da Armani através de infinitos bordados de bengalas Miyuki com reflexos iridescentes.

Em 2015, para comemorar os 40 anos de atividade da empresa, um grande desfile percorreu a primeira década de história da Privé.

Imaginando mulheres com um charme calmo e sedutor, Giorgio Armani as veste com roupas de beleza pura e lunar, nas quais a presença constante do bordado cria um jogo pictórico com a luz.

"Alta-costura é moda quando se torna arte", diz o estilista. (com Ansa)