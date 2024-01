Armani exibe vestidos cintilantes em desfile de alta costura em Paris

Publicado em 24/01/2024 às 12:00

Alterado em 24/01/2024 às 12:00

PARIS - O designer italiano Giorgio Armani levou uma cintilante coleção de alta costura às passarelas de Paris nesta terça-feira, exibindo conjuntos de calças justas e vestidos de saias rodadas em tons pastel.

Sua coleção primavera-verão Armani-Privé atraiu multidões ao local do desfile, o Palais de Tokyo. O público se reuniu para espiar as chegadas de celebridades como as atrizes Glenn Close, Gwyneth Paltrow e Juliette Binoche.

As modelos se moveram lentamente pela passarela mostrando vestidos corpete com babados, calças cenoura combinadas com coletes de seda sem gola e tops transparentes decorados com padrões de flores ornamentados e bordados.

Os acessórios incluíam colares e brincos feitos de miçangas, além de chapéus redondos e plissados que foram colocados na cabeça em um ângulo que formava uma ampla aréola. Algumas modelos levavam pequenas bolsas que balançavam, enquanto outras agarravam bolsas-carteiras.

Quando o desfile terminou, o salão ficou escuro, e o designer italiano apareceu sob os holofotes, acenando com a cabeça para o público que aplaudia.

Armani, 89, é CEO da empresa que ele fundou com seu falecido companheiro nos anos 1970. (Mimosa Spencer/Reuters)