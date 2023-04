Versace dará bolsas de estudo a pessoas LGBTQIA+

A grife Versace dará bolsas de estudos na área da moda para pessoas da comunidade LGBTQIA+, informou a maison italiana após uma visita de Donatella Versace ao Los Angeles LGBT Center.

A instituição norte-americana oferece uma série de programas de apoio a jovens pertencentes à comunidade, incluindo serviços de habitação e educação, programas escolares e de mentoria LifeWorks e Models of Pride, a maior do mundo para jovens LGBTQIA+, de maneira gratuita.

Depois de ter visitado o Centro, Donatella conversou com o diretor de marketing e comunicação do local, Phillip Picardi, e afirmou que "o apoio que essa comunidade fornece às pessoas que têm necessidade é impagável e estou feliz em oferecer a minha contribuição e ajudá-los no trabalho que desenvolvem".



As bolsas serão apoiadas pela Fundação Versace e pelo Council of Fashion Designers of America.

A visita de Donatella ocorreu pouco antes do desfile da moda Outono/Inverno 2023 da grife em Los Angeles, que aconteceu no último dia 10. (com Ansa)