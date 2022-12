Após 3 anos, Gucci vai abrir Semana de Moda Masculina de Milão

Após três anos, a grife italiana Gucci voltará a abrir os desfiles da Semana de Moda Masculina de Milão, que ocorre entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2023. Será também a primeira aparição após a saída do diretor criativo Alessandro Michele.

Já o fechamento da edição do próximo ano ficará por conta da Zegna no dia 16 de janeiro, a partir das 15h (hora local).

A participação da Gucci foi a principal novidade da coletiva de imprensa de apresentação do evento, liderada pelo presidente da Câmara Nacional da Moda, Carlo Capasa.

Ao todo, serão 21 desfiles, 31 apresentações, quatro eventos digitais e 11 eventos diversos, totalizando 72 atrações.

Entre as marcas que vão estrear na Semana de Moda estão a Add, Bonsai, Charles Philip, Iuster, Sestini, Tagliatore e Valstar. Já um dos destaques dos eventos paralelos será a celebração de 100 anos da Colmar, que antecipará a apresentação da sua nova coleção, a Revolution.

Outra atração ocorre no dia 14, com a primeira colaboração entre a Marni e Carhart Wip. Dois dias depois, o destaque fora das passarelas será a apresentação do "The Added Element", durante a qual a The Woolmark Company e a equipe de iatismo Luna Rossa Prada Pirelli revelarão as novidades da parceria técnica mostrando o papel fundamental da lã Merino nas roupas e nos uniformes da equipe. (com agência Ansa)