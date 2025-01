09 Malte & Burger, novo point no Centro do Rio

Publicado em 26/01/2025 às 15:37

Alterado em 26/01/2025 às 15:43

.

Bruno Antunes é um nome que tem ganhado destaque na cena cervejeira do Rio de Janeiro. Com uma trajetória que começou como cervejeiro caseiro, passou pelas “cervejarias ciganas” e, agora, culmina no empreendimento 09 Malte & Burger, no centro do Rio, Bruno compartilha sua história de inovação e resiliência. "Essa mudança foi um processo orgânico", conta ele, relembrando as etapas que o levaram a transformar sua paixão pela cerveja em um modelo de negócio completo e acessível.



A caminhada começou com o modelo de produção “cigana”, onde Bruno utilizava fábricas terceirizadas para produzir sua cerveja. Apesar de ser uma porta de entrada acessível para muitos cervejeiros, ele relata os desafios do modelo: "É inviável a longo prazo. Você paga caro para produzir, arca com a logística e ainda vende para revenda, o que reduz muito as margens". Foi então que ele deu o primeiro passo para resolver o problema: abriu um espaço no formato de container, em Ipanema, onde armazenava e servia sua produção diretamente ao público.



O container logo se tornou um sucesso. Contudo, Bruno não se deu por satisfeito e buscou expandir o negócio para incluir a produção própria. Assim nasceu o bar e cervejaria em Ipanema, um modelo que, segundo ele, é o "sonho de qualquer cervejeiro". "Com a fábrica e o bar no mesmo lugar, você elimina a logística e oferece ao público um produto mais fresco e direto", explica. Porém, os altos custos do bairro e os impactos da pandemia acabaram tornando insustentável a operação no local.



A resposta veio com a revitalização do centro da cidade. Bruno encontrou na Praça Ana Amélia, no Castelo, um local ideal para reerguer o negócio. "O espaço tem tudo o que eu precisava. Devido a isso consegui levar tudo do antigo local em Ipanema para lá. Temos ento instalados a câmara fria, as torneiras de chope, a fábrica e um palco para eventos, com capacidade para atender mais de 200 pessoas", celebra. Com o 09 Malte & Burger, o foco não está apenas na cerveja, mas também na gastronomia, especialmente os hambúrgueres. "As receitas de hambúrguer eram minhas antes da parceria com o pessoal do “Encarnado”, em Ipanema. Agora, vou retirá-las com blends artesanais e opções vegetarianas", explica.



O novo empreendimento também traz mudanças no formato de atendimento. Durante o almoço, o espaço funcionará como uma hamburgueria com autoatendimento, enquanto à tarde e à noite, o foco será o happy hour, com música ao vivo e um cardápio variado. "Estou apostando em shows mais cedo, para pegar o público que sai do trabalho. O centro pede essa pegada de happy hour", detalha Bruno, que já planeja resgatar noites temáticas como a Quinta Blues.



Apesar do início promissor, Bruno mantém os pés no chão. "O centro ainda está em um processo inicial de revitalização, mas estou apostando que essa mudança vai ser interessante. Se eu me mantiver firme até lá, tenho certeza de que o futuro será brilhante para o 09 Malte & Burger", conclui.

Com capacidade ampliada, custos reduzidos e um espaço versátil, o novo endereço promete ser mais do que um bar e uma cervejaria: um ponto de encontro para amantes de cerveja, música e boa gastronomia no coração do Rio.



Serviço: 09 Malte & Burguer / Praça Ana Amélia 09, Centro, Rio de Janeiro / A partir das 18h.