No 'Dia Mundial da Pizza', descubra como saborear opção saudável

Países celebram ícone do 'made in Italy' todo dia 17 de janeiro

Publicado em 17/01/2025 às 12:00

Diversos países celebram nesta sexta-feira (17) o "Dia Mundial da Pizza", dedicado a enaltecer uma das receitas mais apreciadas no planeta e ícone do "Made in Italy".

A data coincide com o Dia de Santo Antônio Abade (Antão), considerado como protetor dos moleiros, dos pizzaiolos e dos animais, e sua comemoração é mais um motivo (ou uma desculpa) para saborear uma boa pizza.



A margherita, invenção napolitana e "rainha das pizzas", criada em 1889 por Raffaele Esposito para homenagear a rainha Margherita di Savoia, continua a ser a preferida dos mais tradicionalistas. No entanto, como desde sua invenção muita farinha rolou, o prato ganhou ares contemporâneos.



Isso é explicado pelo napolitano Diego Vitagliano, cuja pizzaria Bagnoli é a número um do mundo na Itália, de acordo com o ranking "50 Top Pizza Itália 2024", e a segunda melhor do planeta, segundo o "50 Top Pizza World 2024".



O pizzaiolo de 39 anos é um dos protagonistas da revolução da pizza napolitana que, graças ao seu trabalho, deu início, junto com outros colegas e amigos, ao que hoje é comumente conhecido como 'pizza napolitana contemporânea', aquela com crosta bem pronunciada, derretendo no centro, matérias-primas excelentes e de fácil digestão.



Se para muitos é impossível saborear uma redonda ao nível do maior pizzaiolo do mundo, a endocrinologista italiana Serena Missori traz dicas de como apreciar este prato sem sentir culpa.

"A pizza quando inserida em modo equilibrado na própria alimentação não é um erro", explica a médica, que garante ser possível comer pizza e se manter saudável.



Para isso, é preciso escolher uma massa com longo tempo de fermentação natural para facilitar a digestão. Outra dica de ouro é "comer uma porção de salada crua" antes de consumir a pizza, pois isso "ajuda a reduzir o índice glicêmico".



"Temperar a salada com vinagre de maçã ou de vinho também evita o aumento glicêmico", acrescenta Missori, que também traz uma informação importante aos intolerantes ao glúten: "existem farinhas sem o elemento no preparo de pizza".



De acordo com a endocrinologista, uma ótima estratégia é consumir a pizza no almoço "para ter mais tempo de queimar as calorias". Por fim, não saborear o prato várias vezes durante a semana e manter um estilo de vida saudável são fundamentais para não culpar a pizza depois.



E quem disse que pizza boa é aquele feita apenas na pizzaria? A seguir, uma receita saudável e prática do prato para ser feita em casa.



Pizza na frigideira:

Ingredientes para duas porções de massa:

180-200g de farinha arroz ou de trigo sarraceno ou de farinha de aveia ou de mix de farinhas 1 colher de chá de azeite extra virgem 1 pitada de sal 1 colher de chá de fermento instantâneo para alimentos salgados 70-80 ml de água morna Ingredientes para recheio 200 ml de molho de tomate Orégano 2 colheres de sopa de alcaparras 3 filés de anchova 20 azeitonas pretas 100g de ricota

Preparo:

Em uma tigela, misture rapidamente a farinha, o sal e o fermento instantâneo com as mãos, adicionando um pouco de água de cada vez até formar uma bola lisa. Você pode decidir se quer preparar uma única pizza grande ou dividir a massa de acordo com a necessidade.



Unte uma tigela grande com azeite. Espalhe a massa com as mãos diretamente no recipiente. Logo após, cozinhe em fogo médio por entre 3 e 4 minutos e, então, cubra com uma tampa. Em seguida, vire a pizza e cozinhe por mais 2 minutos. Vire novamente e adicione o recheio sugerido ou de sua preferência.



Por fim, cozinhe com a tampa fechada por cerca de 2 a 3 minutos.



Sirva adicionando flocos de ricota. (com Ansa)