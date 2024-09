Noite de Gala apresenta vinhos de excelência na Serra Gaúcha

Jantar reunirá rótulos premiados e gastronomia em 4 de outubro

A cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, se prepara para receber a segunda edição de um jantar especial que evoca a herança dos imigrantes italianos responsáveis por plantar as raízes vitivinícolas da Serra Gaúcha a partir do fim do século 19.

A Noite de Gala dos Vinhos & Espumantes, promovida pela Festa Nacional do Vinho (Fenavinho), acontece em 4 de outubro e promete uma experiência enogastronômica rica em sabores e sensações ao reunir rótulos premiados harmonizados com um menu elaborado especialmente para a ocasião.



O evento será realizado no Dall'Onder Grande Hotel, onde vinícolas da região apresentam vinhos e espumantes reconhecidos pela alta qualidade em todo o mundo, contemplando o melhor da produção brasileira. Ao mesmo tempo, os participantes terão um cardápio que compreende mesas de antepasto, pratos quentes, mesa de café e sopa da madrugada, já que a noite também terá show ao vivo, com a LR Live.



"Esse é um evento em que celebramos a qualidade e a diversidade de nossos vinhos e espumantes, especialmente centrada em rótulos premium que oferecem sensações gustativas ímpares, dando a oportunidade de nos sentirmos em plena excelência enológica e de participar de um encontro enogastronômico completo", disse o coordenador da 20ª Fenavinho, Alexandre Miolo.



Além de valorizar os rótulos brasileiros, o evento também pode ser um ponto de partida para descobrir a história vitivinícola da Serra Gaúcha, iniciada por imigrantes italianos a partir de 1875, um legado que tornou a região a principal produtora de vinhos do Brasil.

Muitos desses estabelecimentos ostentam selos de Denominação de Origem, com produção controlada a partir de regras específicas de cultivo da uva e elaboração do vinho. As vinícolas da Serra, somente neste ano, conquistaram mais de 200 medalhas em concursos realizados na França, Inglaterra, Espanha, Hungria e Argentina, segundo dados da Associação Brasileira de Enologia (ABE), com sede em Bento Gonçalves.



E, assim como na Itália, a agricultura familiar tem grande participação nesse cenário. A União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), também sediada no município, estima que cerca de 20 mil famílias trabalhem com o cultivo da uva no Rio Grande do Sul, que produz 90% dos vinhos, espumantes e sucos do país - sendo 85% na Serra Gaúcha. Apenas Bento Gonçalves conta com aproximadamente 80 vinícolas, quase metade delas no Vale dos Vinhedos, principal destino para amantes de vinho no Brasil.



Outras paradas obrigatórias no município são os Caminhos de Pedra, no distrito de São Pedro, as Cantinas Históricas, em Faria Lemos, e o Vale do Rio das Antas, em Tuiuty, que também contam com inúmeros locais dedicados à cultura da uva e do vinho, repletos de histórias familiares e programações para curtir a enogastronomia.



Retomando aos poucos as atividades após a tragédia climática de quatro meses atrás, o Rio Grande do Sul ainda tem pouca oferta de voos devido ao fechamento do Aeroporto Salgado Filho, que voltará a receber aviões em Porto Alegre em outubro, mas as estradas que levam à Serra Gaúcha estão todas liberadas, e as vinícolas de lá, ávidas por mostrar sua hospitalidade e culinária, acompanhadas de uma ótima taça de vinho à mesa. Como na Noite de Gala.



Serviço: O que: Noite de Gala dos Vinhos & Espumantes / Quando: 04 de outubro de 2024 / Onde: Bento Gonçalves, RS, no Dall'Onder Grande Hotel / Informações e vendas: neste link / Realização: Fenavinho.

(com Ansa)