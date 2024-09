Lançamento de carbonara em lata 'assusta' italianos

'Assim se destrói a cultura italiana', disse chef

Publicado em 07/09/2024 às 09:32

Alterado em 07/09/2024 às 09:32

A empresa americana Heinz lançou nesta semana algo impensável na Itália até então: carbonara em lata.

O produto, descrito pela fabricante como um "macarrão com molho cremoso com pancetta" que é a "solução perfeita para uma refeição rápida e satisfatória em casa", deve chegar ainda neste mês aos supermercados do Reino Unido por 2 libras (R$ 16), mas já provocou furor entre italianos no mundo todo.

O chef Gianfranco Vissani, por exemplo, declarou que "assim se destrói a cultura italiana".



Mas essa não é a primeira polêmica envolvendo o prato, um dos mais tradicionais da cultura do "Belpaese". Na versão admitida na Itália, o carbonara é feito com spaghetti di grano duro, mas variações com as massas rigatoni ou penne também existem no país. A receita contempla ainda guanciale ou pancetta, ovos, queijo pecorino e pimenta-do-reino.



No entanto, fora da Itália há versões do carbonara feitas com creme de leite, bacon, manteiga e outros ingredientes, a depender da criatividade.



"Versões da receita original se difundiram pelo mundo devido à dificuldade de se encontrar os produtos originais em muitos países que receberam imigrantes italianos décadas atrás. No Brasil, por exemplo, não se achavam guanciale e pecorino até meados dos anos 1990", explicou Gerardo Landulfo, delegado da Accademia della Cucina Italiana em São Paulo, durante o Carbonara Day 2024, celebrado em todo o mundo em 6 de abril.



Instituída em 2017 pela Unione Italiana Food e a International Pasta Organization, a data visa a promoção deste que é um dos pratos mais consumidos no país europeu. (com Ansa)